«كوبرا» مولدة بالذكاء الاصطناعي تثير الذعر في ألمانيا

أدى بلاغ عن مشاهدة أفعى كوبرا إلى إطلاق عملية واسعة النطاق لخدمة الإطفاء في شمال ألمانيا.

وقالت إدارة الإطفاء في ولاية شليسفيج-هولشتاين إن موظفاً في مشتل للأشجار، بمدينة هالستنبيك بالقرب من هامبورغ، أبلغ عن رؤيته أفعى داخل خندق.

واستناداً إلى صورة، لم يتمكن خبير الأفاعي في إدارة الإطفاء من استبعاد احتمال أن تكون الأفعى من نوع الكوبرا، ما دفع إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق.

وشارك نحو 40 من رجال الإطفاء في عملية تمشيط موسعة للمنطقة، كما استخدموا طائرات مسيّرة لتتبع الأفعى من مسافة آمنة.

وكإجراء احترازي، أصدرت السلطات تحذيراً دعت فيه المواطنين إلى تجنب المنطقة.

واتضح لاحقاً أن ابناً كان يريد إخافة والده، وكلاهما يعمل في المشتل نفسه، وفقاً للتقارير، وصدق الأب الصورة التي جرى إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، فأبلغ إدارة الإطفاء، ولايزال من غير الواضح من سيتحمل تكاليف العملية.