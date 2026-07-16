مقتل حارس المشاهير ماسون هاينز في حادث دراجة نارية.. رافق كيم كارداشيان وهاميلتون وكان من «حراس الأسرار»

توفي ماسون هاينز، أحد أشهر الحراس الشخصيين في عالم المشاهير، عن عمر ناهز 52 عاماً، إثر حادث تصادم مروع في مقاطعة هامبشاير البريطانية، أنهى مسيرة رجل عُرف لسنوات بحماية عدد من أبرز نجوم الفن والرياضة حول العالم.

ووقع الحادث، وفقاً لما نقلته صحيفة «مترو» البريطانية، على طريق فارنهام بالقرب من كروندال، حيث اصطدمت دراجتان ناريتان من طراز «هارلي ديفيدسون» بسيارة «بي إم دبليو X3» وعربة سكن متنقلة، ما أدى إلى وفاة هاينز متأثراً بإصاباته.

واشتهر هاينز بعمله مع عائلة كارداشيان، وعلى رأسهم كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر، كما تولى مهام حماية عدد من الشخصيات العالمية، من بينهم نجم الفورمولا 1 لويس هاميلتون والمغني كانييه ويست. ويُعتقد أنه كان ضمن فريق الحماية المرافق لكيم كارداشيان خلال حادثة تعرضها للسرقة تحت تهديد السلاح في العاصمة الفرنسية باريس عام 2016، وهي الحادثة التي أثارت اهتماماً عالمياً واسعاً.

وكان هاينز، وهو أب لطفلين، على بعد يومين فقط من الاحتفال بعيد ميلاده الثالث والخمسين عند وقوع الحادث، بحسب حملة تبرعات أطلقها أحد أصدقاء العائلة لمساندة زوجته بعد وفاته.

ونعته الفنانة تايلور مومسن، مغنية فرقة «بريتي ريكليس» والممثلة المعروفة من مسلسل «جوسيب جيرل»، بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بأنه «كاتم أسرارها وأحد أقرب أصدقائها». وقالت في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن العلاقة التي تنشأ بين الشخص وحارسه الخاص تكون مختلفة، خصوصاً عندما يكون ذلك الشخص على اطلاع دائم بأدق تفاصيل حياته اليومية، ويظل إلى جانبه طوال الوقت.

وأضافت مومسن أن وجود شخص يعرف أسرارك العميقة ولا يحكم عليك، ويشاركك حياتك على مدار 24 ساعة يومياً وسبعة أيام في الأسبوع، يصنع رابطة يصعب وصفها بالكلمات.

ولم يكن هاينز مجرد حارس شخصي، بل كان اسماً يحظى بالاحترام داخل قطاع الأمن الخاص، بفضل هدوئه واحترافيته وقدرته على التعامل مع المواقف الحساسة. كما كان من عشاق الدراجات النارية المعدّلة، وهي هواية رافقته لسنوات إلى جانب عمله الأمني.

وفي إحدى مقابلاته السابقة مع فيليبا سوان من شركة «سيلفر سوان ريكروتمنت»، تحدث هاينز عن طبيعة العلاقة المعقدة بين الحارس الشخصي وعميله، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الحدود المهنية، وقال إن كثيراً من الحراس يقعون في خطأ الاعتقاد بأنهم أصبحوا أصدقاء لعملائهم، مضيفاً أن اختلاط الاحتراف بالصداقة قد يقود إلى مشكلات حقيقية.

وبدأ هاينز مسيرته في مجال الحماية الخاصة خلال عقده الثاني، أثناء فترة دراسته الجامعية، قبل أن ينتقل للعمل في مجال الأمن الخاص في الأماكن الراقية داخل لندن. وبعد سنوات من الخبرة، أسس شركته الخاصة التي أتاحت له العمل حول العالم مع مشاهير وفنانين ورياضيين بارزين.

كما كان هاينز مؤسس منظمة «حراس شخصيون ضد التنمر»، وهي مبادرة هدفت إلى توظيف خبرات العاملين في مجال الحماية لمواجهة ظاهرة التنمر ودعم الفئات المتضررة منها.

برحيله، يفقد عالم المشاهير أحد أكثر الوجوه حضوراً خلف الكواليس؛ رجلاً كانت مهمته حماية الآخرين، لكنه ترك وراءه قصة مهنية ارتبطت بالثقة والانضباط والقدرة على حفظ أسرار الشخصيات الأكثر شهرة في العالم.