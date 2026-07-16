مقابل 80 ألف دولار.. تفاصيل بيع علم رافق «أبولو 11» في أول هبوط على القمر

أعلنت دار المزادات العالمية "سوذبيز" بيع علم صغير يعود إلى الاتحاد السوفيتي السابق مقابل 80 ألف دولار أميركي.

وجاء ذلك بعدما تجاوز سعره النهائي التقديرات الأولية التي وضعها الخبراء قبل انطلاق المزاد، مستفيداً من قيمته التاريخية وارتباطه بإحدى أبرز الرحلات الفضائية في التاريخ.

ويبلغ مقاس العلم نحو 10 × 15 سنتيمتراً، ويكتسب مكانة تاريخية خاصة؛ لأنه رافق رائد الفضاء الأميركي باز ألدرين خلال مهمة "أبولو 11".

واحتفظ ألدرين بالعلم ضمن مقتنياته الشخصية داخل وحدة القيادة "كولومبيا" أثناء أول رحلة هبوط بشرية على سطح القمر في يوليو 1969.

وأوضحت دار "سوذبيز" أن اصطحاب ألدرين للعلم السوفيتي في تلك المهمة جاء بصفته بادرة دبلوماسية رمزية، تعكس رؤية مفادها أن الوصول إلى القمر يمثل إنجازاً حضارياً يعود إلى البشرية بأكملها، بعيداً عن اعتبارات التنافس السياسي بين الدول.

وأضافت الدار أن حمل هذا العلم جاء ضمن تقليد اتبعته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، تمثل في اصطحاب أعلام صغيرة لعدد من دول العالم خلال الرحلات الفضائية، بما في ذلك أعلام دول كانت تُصنَّف آنذاك ضمن الخصوم الجيوسياسيين للولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة، في إطار جهود الوكالة لتعزيز التعاون الدولي وإبراز حسن النية في مجال استكشاف الفضاء.