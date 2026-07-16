بعد فحص 20 ألف سيارة.. هذه الأعطال تتصدر مشكلات السيارات صيفاً في الإمارات

كشفت بيانات حديثة صادرة عن فريق «دوبيزل» لفحص السيارات أن آلاف المركبات في دولة الإمارات تسير على الطرق وهي تحمل أعطالاً ميكانيكية قد لا يلاحظها السائقون، لكنها تصبح أكثر خطورة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يشكل الضغط الحراري تحدياً إضافياً للمحرك والبطارية وسائر الأنظمة الحيوية في السيارة.

وأظهرت نتائج أكثر من 20 ألف عملية فحص أجريت منذ يناير 2026 في مختلف أنحاء الدولة، أن نسبة كبيرة من المركبات تحتاج إلى صيانة أو تدخلات ميكانيكية عاجلة، فيما برزت مشكلات البطارية، وتسربات، الزيوت، واهتزازات المحرك بين أكثر الأعطال انتشاراً، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية الفحص الوقائي قبل تفاقم المشكلات وتحولها إلى أعطال مكلفة أو مخاطر تهدد سلامة القيادة.

وتصدر اهتزاز المحرك أثناء التوقف قائمة الأعطال الأكثر شيوعاً، بعدما ظهر في 58% من المركبات المفحوصة، وهي مشكلة ترتبط غالباً بتآكل قواعد تثبيت المحرك. ورغم أن كثيراً من السائقين قد يتعاملون معها بوصفها أمراً اعتيادياً، فإن استمرارها يؤدي إلى زيادة الضغط على مكونات المحرك الأخرى ويؤثر في جودة القيادة وعمر المركبة.

وجاءت الضوضاء الصادرة من بكرة شداد السير في المرتبة الثانية، بعدما سجلت في 38% من السيارات، وهو مؤشر على تآكل أحد الأجزاء الميكانيكية التي تصبح أكثر عرضة للتلف مع التشغيل المستمر في الأجواء الحارة.

وأظهرت البيانات أن 27% من المركبات تعاني من ترشح في زيت المحرك، بينما سجلت 15% منها تسرباً فعلياً للزيت، وهي مشكلات قد تبدو محدودة في بدايتها، لكنها قد تؤدي إلى انخفاض كفاءة المحرك وارتفاع درجة حرارته، وصولاً إلى أعطال ميكانيكية جسيمة إذا لم تتم معالجتها سريعاً.

وفي السياق ذاته، كشفت عمليات الفحص أن 27% من السيارات تصدر ضوضاء في سيور المحرك، وهو إنذار مبكر يشير إلى الحاجة لاستبدال بعض المكونات قبل تعرضها للتلف الكامل.

أما البطارية، التي تعد من أكثر الأجزاء تأثراً بحرارة الصيف في الإمارات، فقد أظهرت النتائج أن غالبية المركبات المفحوصة تراوحت كفاءة بطارياتها بين 40% و60%، في حين سجلت نحو 14% من السيارات مستوى صحة للبطارية يقل عن 30%، وهو ما يرفع احتمالات تعطلها المفاجئ أو نفاد شحنتها، خاصة مع الاستخدام المكثف لمكيف الهواء ودرجات الحرارة المرتفعة.

ولم تقتصر الأعطال على هذه المشكلات، إذ رصدت عمليات الفحص أعطالاً أقل انتشاراً لكنها أكثر خطورة على المدى البعيد، حيث تبين أن 16% من المركبات تعاني تسربات في زيت ناقل الحركة (القير)، وهي مشكلة قد تؤثر في كفاءة نقل الحركة وتزيد تكاليف الإصلاح إذا لم تُكتشف مبكراً.

كما سجلت 7% من المركبات حالات اختلال في احتراق المحرك (Engine Misfire)، وهو خلل يؤدي إلى تراجع أداء السيارة، وارتفاع استهلاك الوقود، وقد يتسبب في أضرار كبيرة للمحرك إذا استمر دون صيانة.

وتؤكد هذه النتائج أن كثيراً من الأعطال التي تبدأ كملاحظات بسيطة يمكن أن تتحول سريعاً إلى مشكلات كبيرة في ظل الظروف المناخية القاسية التي يشهدها الصيف في الإمارات، ما يجعل الفحص الدوري والصيانة الوقائية ضرورة للحفاظ على سلامة المركبة، وتقليل تكاليف الإصلاح، وتجنب الأعطال المفاجئة على الطرق.