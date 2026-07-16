نهاية درامية لمؤثرة ألمانية شهيرة خلال شهر العسل

توفيت المؤثرة الألمانية لورا فيكتوريا هارتيتج، بعد 3 أسابيع من تعرضها لحادث اصطدام وجها لوجه مع رياضي أولمبي سابق أثناء ركوبها الدراجة في شهر عسلها بشمال إيطاليا.

ووقع الحادث في 23 يونيو الماضي، على طريق قرب ممر "سيلا" الجبلي، حيث اصطدمت هارتيتج، البالغة من العمر 30 عاما، بالمتزلج الإيطالي السابق بيتر رونغالديير، 57 عاما، الذي مثل بلاده في أولمبيادي 1994 و1999.

ونتيجة الاصطدام، انكسرت دراجة هارتيتج إلى نصفين، وسقطت على الإسفلت مصابة بإصابات بالغة. على إثر ذلك، هرع المسعفون إلى المكان وأنعشوها، ثم نقلت إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة يوم السبت الماضي في ألمانيا، بين عائلتها وأصدقائها، بعد 19 يوما من الحادث.

يذكر أن الحادث وقع بعد يومين فقط من حفل زفاف هارتيتج، التي كانت تشارك متابعيها على إنستغرام مغامراتها في الرحلات والتزلج وركوب الدراجات.

من جهته، أصدر رونغالديير بيانا قال فيه: "أطلب احترام لحظة ألمي وحاجتي للخصوصية"، مضيفا: "قلبي مع جميع المتضررين وعائلاتهم، ولن أدلي بأي تصريحات حاليا".