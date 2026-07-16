نجمان سيتواجهان في نهائي كأس العالم .. أحدهما كان يُحمّم الآخر ويحمله حين كان طفلاً

في مشهد يجمع بين الصدفة والتاريخ، يصطدم اليوم في نهائي كأس العالم 2026 أسطورتان افترقت أعمارهما بعقدين، وتلاقت مسيرتهما قبل 19 عاما في لقطة إنسانية لم يصدقها العالم حين رآها.

ففي عام 2007، وخلال فعالية خيرية نظمها نادي برشلونة، التقط المصور جوان مونفورت صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ 39 عاما، وهو يحمم طفلا رضيعا، في مشهد بدا عابرا، لكن الزمن كشف أنه كان تأسيسا لأحد أغرب مواعيد كرة القدم.

الصورة التي أثارت جدلا واسعا بعد تداولها، ورفض الكثيرون تصديق أنها تجمع ميسي بلامين يامال نجم إسبانيا الحالي، لم تحظ بتأكيد رسمي إلا حين نشر والد يامال، منير نصراوي، الصورة على "إنستغرام" معلقا: "بداية أسطورتين".

اليوم، وبعد قرابة عقدين، يتجدد اللقاء لكن على أرض الملعب هذه المرة، حيث تلتقي الأرجنتين الساعية للقبها الرابع مع إسبانيا الباحثة عن ثاني نجماتها، في مواجهة تحمل في طياتها قصة بدأت بحمام طفل، وبلغت ذروتها على أعتاب المجد العالمي.