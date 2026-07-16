فنان مصري ينتقد اللقاءات التليفزيونية مع لاعبي المنتخب: عايشين في طشة ملوخية !

أثار الفنان طه دسوقي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتقد الطريقة التي تُدار بها اللقاءات التليفزيونية مع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني عقب عودتهم من منافسات كأس العالم 2026، معتبرًا أن تلك الحوارات لا تواكب حجم الإنجاز الذي حققه المنتخب في البطولة معبراً عن استيائه من الأسئلة التي تُطرح على لاعبي المنتخب.

نشر طه دسوقي تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، كتب فيها: "شئ مؤسف جدا والله ومحزن ومخزي يعني لو هتستضيف لاعب أعمل حوار معاه اسأله عن شاف ايه كويس وايه محتاج يتغير، هتستضيف المدير الفني للمنتخب والمدرب اعمل حوار معاه يليق بالإنجاز اللي حققه.. اسأله عن الحاجات اللي ممكن تسهل عليه شغله وخطته إيه للي جاي".

وتابع الفنان طه دسوقي في منشوره بانتقاد ما وصفه بالسعي وراء "الترند" على حساب المحتوى الجاد، قائلاً: "إنما طبعا ملحقناش نكتب أسئلة وهنقضيها لذاذة وحصل ولا محصلش، وكله عايز يلحق الترند وبقينا عايشين في طشة ملوخية كبيرة من اللي بيتعملها زفة دي".

ولاقى منشور طه دسوقي تفاعلًا كبيرًا بين متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لوجهة نظره، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب حوارات تحليلية تناقش مستقبل الكرة المصرية والاستفادة من تجربة كأس العالم، وبين من رأى أن البرامج التليفزيونية تسعى أيضًا لتقديم محتوى خفيف يناسب مختلف شرائح الجمهور، إلى جانب التغطية الرياضية.

يذكر أن طه دسوقى انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "علشان خاطر جليلة"، الذي يتقاسم بطولته مع الفنانة جيهان الشماشرجي وتشارك في بطولته سوسن بدر، إلى جانب مجموعة من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد الزيات. ويتناول الفيلم العوالم الخفية لسكان المقابر والأماكن المهجورة، مقدماً تلك البيئات كمساحة إنسانية نابضة بالحياة رغم قسوتها.