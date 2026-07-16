الصين: طبيب أسنان يخلع 12 سناً لرجل اشتكى من ألم في سن واحدة

عاقبت السلطات الصينية إحدى عيادات الأسنان بعدما خلعت الأسنان الـ12 المتبقية لرجل يبلغ من العمر 63 عاما، رغم أنه توجه إليها بسبب ألم فى إحدى أسنانه، كما سحبت جميع الأموال من حساباته، وتوجه الرجل، الذى يحمل لقب لى، من مدينة باوجى فى مقاطعة شنشى شمال غرب الصين، إلى عيادة داتوانيوان لطب الأسنان فى سبتمبر الماضى لفحص سن مؤلم.

وقال لى لوسائل إعلام صينية إنه اقتنع بالإعلانات التى كانت تروج لها العيادة، ومنها: "احصل على زراعة أسنان فى الصباح وتناول اللحوم فى فترة ما بعد الظهر"، و"امتلك مجموعة كاملة من الأسنان، وعش أكثر من 100 عام"، وأرسلت العيادة سيارة لنقله، وقدمت له فحصا مجانيا، قبل أن تنتهى الزيارة بخلع أسنانه الـ 12 وزراعة 10 أسنان، وفقا لموقع scmp.

وبعد انتهاء العملية، سحب العاملون فى العيادة مبلغ 18800 يوان، أى ما يعادل 2800 دولار، من حسابه المصرفى ومحافظه الرقمية، بينما تركوه مدينا بمبلغ 6200 يوان، وقال لى: "عندما وجدنى ابنى، كان فمى مليئا بالدماء، ولم يتبق معى سوى 30 يوانا، أى 4.5 دولار، لأجرة الحافلة".

وأعربت عائلته عن صدمتها، خاصة أن لى يعانى من أمراض متعددة، تشمل مرض الشريان التاجى، واحتشاء عضلة القلب، والسكر، وارتفاع ضغط الدم، كما سبق أن خضع لتركيب 4 دعامات للشرايين التاجية، وتتطلب هذه الحالات حذرا شديدا عند خلع الأسنان، وقد يمنع إجراء زراعة الأسنان الفورية لبعض المرضى.

وأوضح فو دونغجى، طبيب الأسنان فى مستشفى رينمين التابع لجامعة ووهان، أن مرضى السكر لا ينبغى أن يخضعوا لزراعة الأسنان قبل السيطرة على حالتهم الصحية، وأشار التقرير إلى أن زراعة عدد كبير من الأسنان تنطوى على مخاطر، مستشهدا بحالة رجل صينى توفى بعد 13 يوما من خضوعه عام 2024 لعملية شملت خلع 23 سنا وزراعة 12 سنا.

وأبلغت عائلة لى مكتب الصحة المحلى عن العيادة 3 مرات، وطالبت بحقوقه، مؤكدة أن السجلات الطبية التى قدمتها العيادة كانت غير مكتملة، وقال ابن لى إن العيادة كانت تضيف الملفات المفقودة كلما أشار إلى وجود نقص، ما دفعه للاشتباه فى تزوير الوثائق، كما أظهرت السجلات الطبية تسجيل جنس لى على أنه "أنثى"، فى حين لم تقدم العيادة سجل استشارة طبيب القلب قبل العملية إلا بعد مرور 6 أشهر على الجراحة.

وقال الابن: "هل كانت هناك بالفعل استشارة مع طبيب قلب قبل العملية؟ ولماذا لم يبلغوا عائلة المريض؟ لقد كانوا جريئين للغاية".

وفى يوليو، خلص مكتب الصحة المحلى إلى أن العيادة ارتكبت عدة مخالفات، من بينها عدم تقديم خطط علاج بديلة، وعدم إجراء تقييمات كاملة قبل الجراحة، وعدم الاحتفاظ بسجلات طبية مطابقة للمعايير، وأمرت السلطات العيادة بإعادة رسوم العلاج إلى لى، كما قررت إغلاقها إلى حين تصحيح المخالفات، وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا على الإنترنت، إذ كتب أحد المتابعين: "كان الرجل محظوظا حقا لأنه نجا بعد خلع أسنانه الـ 12 دفعة واحدة"، بينما علق آخر: "ما فعلته العيادة لا يختلف عن القتل".