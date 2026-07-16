عجوز تمضي 9 أيام محتجزة في حوض الاستحمام بانتظار أن يساعدها أحد

أمضت سيدة تبلغ من العمر 82 عامًا، تعيش في كلايد بولاية كارولاينا الشمالية، تسعة أيام محتجزة في حوض الاستحمام بعدما سقطت فيه وعجزت عن الاتصال بأحد لمساعدتها.

وذكرت صحيفة "ذا ماونتينير"، أن جوان ريفيت سقطت في حوض الاستحمام في الأول من يونيو، ولم تتلقَّ أي مساعدة حتى العاشر من الشهر نفسه. وذكرت الصحيفة أن السبب الوحيد لبقائها على قيد الحياة هو شربها ما استطاعت من الماء بعد أن فتحت الصنبور بقدمها ورشّت الماء على وجهها.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتعرض أكثر من 14 مليون أمريكي من كبار السن، ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، للسقوط سنويًا؛ أي ما يُعادل سقوط واحد من كل أربعة كبار سن تقريبًا كل عام، مما يُؤدي إلى أكثر من 3 ملايين زيارة لقسم الطوارئ ومليون حالة دخول إلى المستشفى.

وكانت ريفيت تستعد للنوم في الأول من يونيو عندما تراجعت للخلف وسقطت في حوض الاستحمام. أثناء سقوطها، وحاولت التشبث بستارة الحمام لتثبيت نفسها، لكن وزنها سحب الستارة معها. وأصيبت بألم في ظهرها ولم تستطع سحب نفسها للخارج. وكان هاتفها في الغرفة الأخرى، وقطتها فيبي عاجزة تمامًا عن فعل أي شيء في هذا الموقف، فصرخت مرارًا وتكرارًا دون أن يسمعها أحد.

وكانت ريفيت تفقد وعيها وتستعيده، وتشاهد ضوء النهار يتلاشى في الظلام مرارًا وتكرارًا بينما ينهكها الألم والجفاف، ولم يكن لها سوى الدعاء ملاذها الوحيد.

ولم يقلق شقيق ريفيت، المقيم في جورجيا، إلا في العاشر من يونيو، عندما يئس من الرد على مكالماته، فيما أخبره الجيران أن سيارتها لا تزال في الممر، قبل أن يعثروا عليها بالكاد واعية، شبه فاقدة للوعي، في حوض الاستحمام.

وعالج الأطباء ريفيت من الجفاف الشديد وتقرحات الفراش قبل نقلها إلى مركز تأهيل. وهي الآن تتعافى. وأخبرت ريفيت صحيفة ماونتينير أنها تخطط الآن للانتقال إلى جورجيا للعيش بالقرب من عائلتها.