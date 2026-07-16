روسيون جاهزون لمشاركتك رحلة شواء إن كنت وحيداً ولكن بأجر

بدأت خدمة غريبة تلقى رواجا في روسيا لمن يجدون صعوبة في إيجاد رفيق يشاركهم رحلة شواء، إذ بات بالإمكان الآن استئجار شخص غريب تمامًا ليكون رفيقك في الشواء مقابل 15 إلى 65 دولارًا فقط في اليوم.

ورصدت وسائل الإعلام عشرات الإعلانات على منصات الإعلانات المبوبة، إذ يكتب شخص يُدعى أرتيم من موسكو في إعلانه: "سأساعدك في تنظيم حفلات الشواء والتخييم، وسأكون رفيقك، وسأشوي بعض اللحم. كما أنني سأشاركك بعض النكات والقصص الطريفة".

وبناءً على مدى رغبتهم في إرضائك والمبلغ الذي ترغب في إنفاقه مقابل خدماتهم، يمكن لـ"رفقاء الشواء" تجهيز الشواية، وشوي اللحم، ونصب الخيمة، ومرافقتك. بل إن بعضهم يعرض إيجاد مكان مناسب للشواء والتكفل بجميع مشتريات البقالة، بشرط أن تدفع أنت الفاتورة. وتتراوح أجورهم بين 1000 روبل (13 دولارًا) و5000 روبل (65 دولارًا(.

ويُذكر إن هذه الخدمة المتخصصة تُقدم حصريًا للرجال، مع التنويه بوضوح إلى أنها خدمة مدفوعة الأجر، ولا يُتوقع منها بناء صداقة دائمة. فإذا رغب المرء في قضاء المزيد من الوقت مع رفاقه، فعليه دفع رسومهم مرة أخرى.

وأجرى محللون من منصات إلكترونية متخصصة دراسةً، ووجدوا أن هذه الخدمة تحظى بشعبية كبيرة في مناطق موسكو، وكراسنودار كراي، ونيجني نوفغورود في روسيا.

وقال يفغيني ديمتشينكو، صاحب مطعم روسي، لصحيفة "كي بي": "من وجهة نظر تجارية، هذا أمر طبيعي تمامًا: فإذا وُجدت حاجة غير مُلباة، ستظهر خدمة جديدة. بالطبع، لا يُمكن شراء الصداقة الحقيقية. ولكن بالنسبة للكثيرين، لن تكون هذه محاولةً لاستبدال الأصدقاء، بل مجرد قضاء أمسية مريحة والتعرف على أشخاص جدد. لذلك، أعتقد أن مثل هذه الخدمات ستنتشر أكثر، وسيتسع نطاقها".