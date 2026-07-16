«دبي للرطب».. احتفاء بالنخلة وجذور الهوية الإماراتية

تنطلق يوم السبت المقبل 18 يوليو الجاري، النسخة الثالثة من «دبي للرطب»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في قلعة الرمال على طريق دبي العين، وتستمر حتى 26 يوليو، حاملةً معها برنامجاً موسعاً من المنافسات والفعاليات والمشاركات المؤسسية والمجتمعية.

وتأتي النسخة الثالثة امتداداً للنجاح الذي حققه الحدث خلال العامين الماضيين، مع توسع واضح في نطاق المشاركة، وتنوّع المحتوى، حيث يجمع «دبي للرطب» أهل النخل والمزارعين والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجهات المتخصصة في مجالات النخيل والرطب، إلى جانب الأسر والناشئة، ضمن برنامج صُمم ليمنح كل فئة مدخلاً مختلفاً إلى عالم النخلة، من المنافسة والخبرة الزراعية، وصولاً إلى المعرفة والتجربة المجتمعية.

وتشهد نسخة 2026 استحداث شوطَي «تمرة البيت - دبي» و«تمرة البيت - عام» للمرة الأولى، في إضافة جديدة تُعزّز حضور الأسرة في منافسات الحدث، وتُسلّط الضوء على ثمار النخيل المزروع والمعتنى به داخل المنازل، بما يشجع أفراد المجتمع على الاهتمام بالنخلة، وجعلها جزءاً من تفاصيل البيت والحياة اليومية. كما يترقب جمهور «دبي للرطب» في اليوم الأول الإعلان عن مبادرة جديدة تُضاف إلى مسيرة تطوير الحدث، في خطوة تعكس حرص مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على توسيع الأثر المجتمعي للفعالية.

ويضم «دبي للرطب» هذا العام 15 شوطاً، في منظومة تنافسية تجمع بين الأصناف المختلفة وجودة الإنتاج والمشاركة المنزلية والمؤسسية، وتواصل البناء على الأشواط النوعية التي قدمها الحدث خلال نسختيه السابقتين، وفي مقدمتها «نخلة البيت»، و«الجهات الحكومية».

وتشمل المنافسات شوطَي «تمرة البيت - دبي» و«تمرة البيت - عام»، إلى جانب «نخلة البيت - دبي» و«نخلة البيت - عام»، وشوط الجهات الحكومية، و«حلوة دبي»، و«نخبة دبي»، و«أكبر عذج دبي»، وأكبر عذج عام»، و«خنيزي دبي»، و«خلاص دبي»، و«خلاص عام»، و«بومعان عام»، و«نخبة عام»، و«كأس الندّر عام».

وتشهد النسخة الثالثة مشاركة هيئات ومؤسسات ودوائر حكومية عدة، إلى جانب جهات متخصصة في مختلف المجالات المرتبطة بالنخيل والرطب، بما يثري محتوى الحدث، ويمنح الزوار فرصة للاطلاع على جوانب متعددة من هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك: «مع وصول دبي للرطب إلى نسخته الثالثة، فإننا ننظر إلى ما تحقق خلال العامين الماضيين، باعتباره بداية لمسار نريد له أن يتسع ويصل إلى مختلف فئات المجتمع».

وأضاف بن دلموك: «البداية كانت رؤيتنا أن نجمع الناس حول النخلة، وأن نمنح كل فرد، وكل أسرة، وكل مؤسسة، مساحة للمشاركة في المحافظة على مكانتها وحضورها، فالنخلة ارتبطت بتفاصيل كثيرة في حياة مجتمعنا، ومن هنا نعمل على تعزيز قيمتها الاجتماعية، وتقريب الأجيال الجديدة منها، وتشجيع الأسر على زراعتها والعناية بها».

وتشرف على تقييم المشاركات لجنة تحكيم متخصصة برئاسة سعيد خليفة بن ثالث، وعضوية كلّ من الحاي علي السبوسي، وخلفان علي السويدي، وخادم الميدور المهيري، مستندة إلى خبرات ميدانية طويلة، ومعايير دقيقة في تقييم المشاركات، بما يُعزّز من الشفافية والمصداقية التي رسخها «دبي للرطب» خلال نسختَيه الماضيتين.

موعد مع المجتمع

يستقبل مهرجان «دبي للرطب» زواره في قلعة الرمال، على طريق دبي العين، من 18 إلى 26 يوليو الجاري، يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء، ضمن برنامج يجمع المنافسات والفعاليات الاجتماعية والأنشطة الموجهة للناشئة ومشاركات الجهات والمؤسسات المتخصصة.

عبدالله بن دلموك:

. النخلة ارتبطت بتفاصيل كثيرة في حياة مجتمعنا، ونعمل على تعزيز قيمتها الاجتماعية، وتقريب الأجيال الجديدة منها، وتشجيع الأسر على زراعتها والعناية بها.