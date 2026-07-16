«مليحة الوطني» يُمثّل الإمارات في منافسات «السفر العالمية»

أعلن منتزه مليحة الوطني عن اختياره، ضمن القائمة النهائية، للمنافسة على لقب «أفضل منتزه وطني في الشرق الأوسط لعام 2026»، ضمن الدورة الـ33 من جوائز السفر العالمية، ليكون الممثل الوحيد لدولة الإمارات في هذه الفئة، في إنجاز يعكس المكانة المتنامية للوجهة، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات التراثية والسياحية البيئية في المنطقة.

ويأتي هذا الترشيح بعد النجاحات التي حققها المنتزه في مجال الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، إذ يقع ضمن المنطقة الأساسية لمشهد الفايا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويجمع بين المواقع الأثرية الفريدة والتجارب البيئية والتعليمية والمغامرات الصحراوية، بما يُعزّز مكانته وجهةً مستدامةً ذات معايير عالمية.

ويتنافس منتزه مليحة الوطني مع أربعة منتزهات فقط من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وتضم المنافسة أبرز المحميات الطبيعية والوجهات البيئية في المنطقة، ما يعكس التقدير الدولي لجهود المنتزه في صون الإرث الأثري لدولة الإمارات، وتطوير السياحة المستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتُعدّ جوائز السفر العالمية من أبرز الجوائز الدولية في قطاع السفر والسياحة والضيافة.