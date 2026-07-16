شوارع بامبلونا تتحول إلى ساحة مطاردة بين الثيران والبشر

شهدت مدينة بامبلونا الإسبانية واحداً من أكثر أيام مهرجان سان فيرمين 2026 إثارة، مع انطلاق سباقات الركض أمام الثيران، الذي يستقطب مئات الآلاف من الزوار، وتُعدّ من أبرز الفعاليات السياحية والثقافية في إسبانيا، حيث طاردت ثيران مزرعة «ميورا» الشهيرة مئات العدّائين في الشوارع التاريخية للمدينة، وسط حضور جماهيري كثيف، وإجراءات أمنية وطبية مشددة.

ينطلق السباق مع ساعات الصباح الأولى، ليشق طريقه عبر مسار تقليدي مروراً بمنعطف شارع إستافيتا، أحد أكثر أجزاء المسار خطورة، حيث تزداد احتمالات السقوط والتدافع، بسبب ضيق الشارع وسرعة الثيران، ويُعدّ ظهور ثيران «ميورا» من أكثر اللحظات ترقباً في المهرجان، نظراً إلى ما تشتهر به من قوة وضخامة وصعوبة التعامل معها.

وارتدى المشاركون الزي التقليدي للمهرجان، المكون من الملابس البيضاء مع الوشاح الأحمر، قبل أن ينطلقوا في محاولة للجري أمام الثيران، في تقليد يعود إلى قرون، ويجذب سنوياً آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم، بين مشاركين ومتفرجين.

ويُعدّ مهرجان سان فيرمين، من أشهر المهرجانات الشعبية في إسبانيا، إذ يجمع بين الفعاليات التراثية والاحتفالات الموسيقية والعروض الشعبية، إلى جانب سباقات الركض مع الثيران التي أكسبته شهرته العالمية، رغم استمرار الجدل بشأنها من قبل منظمات الرفق بالحيوان.