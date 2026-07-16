دب يقتحم مطبخ عائلة يابانية.. ويبحث عن الطعام في الثلاجة

أبلغت عائلة في شمال اليابان الشرطة بالعثور على دب في مطبخها، وفق ما أفاد مسؤول محلي، أمس، وسط تزايد القلق بشأن هذه الحيوانات، إثر ارتفاع حاد في الهجمات المميتة المنسوبة إليها.

وقتلت الدببة ما لا يقل عن خمسة أشخاص في اليابان، منذ الأول من أبريل الماضي، جميعهم في منطقة توهوكو في شمال البلاد، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 13 هجوماً أوقعت إصابات في مختلف أنحاء البلاد خلال السنة المالية الماضية، بحسب وزارة البيئة، وتلقت الشرطة في منطقة إيوات الشمالية التابعة لتوهوكو بلاغاً، مساء الإثنين الماضي، من عائلة تفيد بدخول دب إلى منزلها، وقال مسؤول في الشرطة المحلية، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن الدب «فتح الثلاجة وبعثر محتوياتها في مكان قريب»، وأشار المسؤول إلى أن آثار الأقدام تدل على أن الدب «خرج من باب خلفي مجاور للمطبخ، كما فتش في سلة المهملات بحثاً عن بقايا الطعام». ووقعت الحادث في مدينة شيزوكويشي، حيث أبلغت أربع أسر أخرى، على الأقل، عن دخول دببة إلى منازلها، منذ الخامس من يوليو الجاري، بحسب المسؤول في الشرطة.

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حالات رصد الدببة بعد خروجها من سباتها الشتوي، وتزايدت أعدادها التي تتجول في المدن والبلدات، وفي يونيو الماضي احتاج العشرات من رجال الشرطة والصيادين ومسؤولي المدينة أربعة أيام للقبض على دب كان يتجول في أوتسونوميا شمال طوكيو، ما اضطر السلطات إلى إغلاق المدارس على نطاق واسع.