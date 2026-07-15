منتزه مليحة الوطني ضمن القائمة النهائية لجوائز السفر العالمية كوجهة تراثية وبيئية رائدة

أعلن "منتزه مليحة الوطني" عن اختياره ضمن القائمة النهائية للمنافسة على لقب "أفضل منتزه وطني في الشرق الأوسط لعام 2026" ضمن الدورة الثالثة والثلاثين من جوائز السفر العالمي (World Travel Awards) ليضع الوجهة التراثية والسياحية البيئية الرائدة في الشارقة إلى جانب أبرز المنتزهات الوطنية المحمية في المنطقة.

ويقع المنتزه ضمن المنطقة الأساسية لمشهد "الفايا" المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ويتنافس إلى جانب أربعة منتزهات وطنية فقط من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويعكس هذا الترشيح التزام مليحة الراسخ بالحفاظ على الإرث الأثري لدولة الإمارات إلى جانب تقديم تجارب عالمية المستوى في مجالات السياحة البيئية والتعليم والمغامرات.

ويتنافس المنتزه إلى جانب أربعة منتزهات وطنية فقط من مختلف أنحاء المنطقة في ترشيح يعكس التزام مليحة الراسخ بالحفاظ على الإرث الأثري لدولة الإمارات إلى جانب تقديم تجارب عالمية المستوى في مجالات السياحة البيئية والتعليم والمغامرات الصحراوية.

وتُعد جوائز السفر العالمية من أرفع الجوائز العالمية في قطاع السفر والسياحة والضيافة، حيث تحتفي سنوياً بالتميّز والريادة في إدارة الوجهات السياحية وتطويرها على مستوى العالم.

ويؤكد الترشيح المكانة المتنامية لمنتزه مليحة الوطني كوجهة عالمية تجمع بين الحفاظ على التراث وصون الطبيعة والتعليم والسياحة المستدامة في واحدة من أهم البيئات الأثرية على مستوى شبه الجزيرة العربية.

ويستمر التصويت حتى 31 يوليو 2026، ومع كون منتزه مليحة الوطني الممثل الوحيد لدولة الإمارات في هذه الفئة، فإن كل صوت يُسهم في إبراز الإرث الطبيعي والثقافي للدولة على المستوى الإقليمي.