«أشعر بالملل».. طيار بريطاني يكتب شكواه في السماء بمسار طائرته

حوّل طيار بريطاني شعوره بالملل إلى رسالة جوية فريدة من نوعها، بعدما رسم عبارة «أشعر بالملل» في مسار رحلته التجريبية، لتظهر على تطبيق تتبع الرحلات الجوية وتثير تفاعلاً واسعاً.

وحلّق الطيار، الذي لم يُكشف عن هويته، فوق مصب نهر دي بين شمال ويلز ومرزيسايد، حيث استخدم مسار الطائرة لكتابة العبارة حرفياً في السماء، خلال رحلة تجريبية استغرقت نحو ساعتين، شملت مناطق ساوثبورت وأورمسكيرك وويرال وتشيشاير.

وخلال قرابة 20 دقيقة من الرحلة، نفّذ الطيار سلسلة من المناورات الدقيقة والمنعطفات الدائرية الحادة ليتمكن من رسم الكلمات على ارتفاع 1100 قدم فوق سطح الأرض.

وكان الطيار، في العشرينات من عمره، يقود طائرة من طراز «بايبر توماهوك» تابعة لشركة الطيران الخاصة «رافينير»، ضمن رحلة اختبارية بعد تركيب قطعة غيار جديدة للطائرة.

وأثارت الحركة اهتمام متابعي تطبيق Flight Radar 24، حيث قال مدوّن الرحلات الجوية آرون راينز عبر منصة «تيك توك»: «لم أرَ من قبل طياراً يعبّر عن شعوره بالملل بكتابة ذلك في السماء».

ورغم غرابة المسار، لم تواجه الطيار أي عقوبات، بل أشاد مدير العمليات في الشركة واين باريت بمهارته في تنفيذ المناورة، مؤكداً أن الرحلة كانت آمنة.

وقال باريت لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «أعتقد أن الطيار كان يشعر ببعض الملل، فقد كانت مجرد رحلة تجريبية، لكن قيادته كانت ماهرة للغاية». وأضاف: «هو ليس في ورطة، إلا أننا حصلنا على اهتمام كبير بسبب ذلك. الطائرة أصبحت الآن بأمان داخل الحظيرة، والطيار في إجازة».

وأوضح أن الرحلة كانت ضرورية لاختبار الطائرة بعد أعمال الصيانة، مؤكداً أن جميع إجراءات السلامة كانت متبعة، رغم المسار غير المعتاد.

وأضاف باريت مازحاً أن الطيار ربما لم يكن يشعر بالملل في نهاية المهمة، قائلاً: «كان عليه أن يركز كثيراً حتى يتمكن من تهجئة الكلمات في السماء، لذلك ربما كان منشغلاً أكثر مما توقع».