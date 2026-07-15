هالاند يتجاهل دعوة «سبايدرمان» إلى العشاء

كشف النجم السينمائي البريطاني توم هولاند، المعروف بأداء شخصية «سبايدرمان»، عن موقف طريف جمعه بنجم كرة القدم النرويجي إيرلينغ هالاند، بعدما تجاهل الأخير رسالة وجهها إليه يدعوه فيها إلى تناول العشاء.

وأوضح هولاند خلال ظهوره في برنامج «ذا تونايت شو» الذي يقدمه جيمي فالون، أنه حاول التواصل مع مهاجم «مانشستر سيتي» بعد أن شاهده خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1، حيث كان يجلس في جناح ضيافة مقابل للمكان الذي كان فيه، ليقرر إرسال رسالة مباشرة إليه.

وقال هولاند إن التجربة كانت بمثابة درس في التواضع، موضحاً أن الرسالة التي أرسلها لم تتلقَّ أي رد من اللاعب النرويجي، وأضاف مازحاً أنه لم يحصل حتى على اعتذار بسيط مثل «أنا مشغول الليلة» أو «لدي مباراة»، بل لم يصله أي تفاعل على الإطلاق.

وأشار مقدم البرنامج جيمي فالون إلى أن سبب عدم رد هالاند قد يعود إلى أنه لم يتعرف إلى هوية مرسل الرسالة، لافتاً إلى أن اللاعب لا يتابع الأفلام بشكل منتظم، وربما لم يدرك أن الرسالة جاءت من أحد أشهر نجوم هوليوود.

ورغم الموقف الطريف، أكد هولاند إعجابه الكبير بالنجم النرويجي، مشيداً بأدائه ووصفه بأنه لاعب «مذهل وملهم»، فيما قال مازحاً إنه لا يعتقد أن هالاند سيرغب في تناول العشاء معه بعد حادثة تجاهل الرسالة.

وكان هولاند قد أشار أيضاً إلى أن هالاند ربما لا يزال متأثراً بخروج منتخب النرويج أمام إنجلترا من منافسات كأس العالم 2026، بعد خسارته بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في 11 يوليو الجاري على ملعب ميامي.