أسماك ذهبية تتحول إلى أعمال فنية في اليابان

في قلب العاصمة اليابانية، حيث يلتقي الإرث الثقافي بأحدث تقنيات العرض، تتحول الأسماك الذهبية من كائنات زينة إلى أعمال فنية نابضة بالحياة داخل متحف «متحف أكواريوم الفن في جينزا»، الذي يستقبل زواره هذا الصيف بمعرض استثنائي يواصل تقديم تجربة غامرة، حتى نهاية سبتمبر المقبل.

يعتمد المعرض على فكرة دمج الأحياء المائية بالفنون البصرية، إذ تسبح آلاف الأسماك الذهبية داخل أحواض صُممت كمنحوتات فنية، تتغير ملامحها مع الإضاءة والمؤثرات الصوتية، لتتحول كل زاوية إلى مشهد بصري مختلف، وتستوحي الأعمال المعروضة عناصرها من الجماليات اليابانية التقليدية، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لصناعة تجربة حسية متكاملة تجمع بين الضوء والموسيقى والحركة.

ولا يقتصر المعرض على عرض الأسماك فحسب، بل يقدم رؤية فنية تعيد تعريف الأحواض المائية باعتبارها مساحات للإبداع، حيث تتناغم الزهور والزخارف اليابانية والألوان المتبدلة مع حركة الأسماك، لتبدو كأنها لوحات متحركة تتغير باستمرار أمام أعين الزوار، ويعد المعرض إحدى أبرز الفعاليات الصيفية في طوكيو، مستقطباً عشاق الفن والتصوير والسياحة على حد سواء.