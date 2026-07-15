فاطمة العوضي تتحدى «قمة لينين».. خطوة جديدة نحو «القمم السبع»

تستعد المتسلقة الإماراتية، فاطمة العوضي (18 عاماً)، لخوض واحدة من أصعب محطاتها في عالم تسلق الجبال، مع انطلاقها، خلال يوليو الجاري، إلى قمة لينين في سلسلة جبال بامير على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان، في رحلة تمثل خطوة جديدة ضمن مشروعها الطموح لاستكمال تحدي «القمم السبع»، قبل الانتقال إلى هدف أكثر طموحاً يتمثل في بلوغ القطبين الشمالي والجنوبي.

وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من الإنجازات التي وضعت اسم فاطمة بين أبرز المتسلقين الشباب في المنطقة، إذ أصبحت أصغر شخص عربي يصل إلى قمتي فينسون في القارة القطبية الجنوبية، وهرم كارستنز في أوقيانوسيا، كما سجلت اسمها كأصغر إماراتية تنجح في بلوغ قمة جبل إلبروس، أعلى قمة في أوروبا.

ورغم صغر سنها، فإن قصة فاطمة مع تسلق الجبال لم تبدأ بدافع رياضي فقط، بل انطلقت من تجربة إنسانية مؤثرة شكّلت نقطة تحول في حياتها. فقد اكتشفت شغفها بالمغامرة خلال دراستها في المرحلة الثانوية، أثناء مشاركتها في برنامج جائزة دوق إدنبرة الدولية، وذلك في فترة تزامنت مع تعرض والدها لوعكة صحية أدخلته في غيبوبة، وتحوّل البرنامج بالنسبة لها من وسيلة لتجاوز تلك المرحلة الصعبة إلى بداية لمسيرة جديدة في عالم المغامرات.

ولا تقتصر رحلة فاطمة على الإنجازات الرياضية، بل تقدم نموذجاً للشباب في القدرة على التوفيق بين الدراسة والطموح الشخصي.

وقالت فاطمة: «ما بدأ حلماً شخصياً أصبح اليوم مسؤولية وطنية، وأسعى من خلاله إلى تمثيل دولة الإمارات ورفع علمها في المحافل الدولية، وإبراز ما يتمتع به الشباب الإماراتي من قدرة على مواجهة أصعب التحديات».