«دبي للكوميديا 2026».. 10 أيام من الضحك بثماني لغات

أُطلقت الجهة المنظمة لمهرجان دبي للكوميديا 2026، رسمياً، مبيعات تذاكر الدورة السابعة من الحدث الذي يعود إلى المدينة، خلال الفترة من التاسع إلى 18 أكتوبر المقبل، مقدماً برنامجاً حافلاً بالعروض الكوميدية التي تجمع نخبة من أشهر نجوم الـ«ستاند أب كوميدي» والمسرح الكوميدي من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد جديد على مكانة دبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الترفيهية العالمية.

ويشهد المهرجان هذا العام إقامة عروض تمتد على مدار 10 أيام، وتُقدَّم بثماني لغات مختلفة، لتخاطب التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي، حيث تستضيف منصات رئيسية، من بينها «دبي أوبرا»، و«كوكاكولا أرينا»، ومسرح «نيو كوفنت غاردن» في مول الإمارات، ومسرح الإمارات في جميرا، سلسلة من العروض التي تجمع بين نجوم عالميين ومواهب صاعدة، في تجربة ترفيهية تستهدف مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وتضم قائمة النجوم المؤكدين، حتى الآن، الفنان اللبناني جون أشقر، والمسرحية الكويتية الكوميدية «مهندس الذوق العام» من بطولة خالد المظفر وإيمان فيصل وخالد العجيرب، إلى جانب الكوميدي البريطاني مو غيليغان، والنجم الهندي فِر داس، والفنانة الهندية جيمي ليفر، إضافة إلى منوّر فاروقي، وأميت تاندون، وشين تود، وألكسندر ميركول، مع الإعلان عن انضمام أسماء وعروض جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويفتتح الفنان اللبناني جون أشقر مشاركته، في 17 أكتوبر المقبل، على خشبة دبي أوبرا، بعرض باللغة العربية يستمر 90 دقيقة، بينما تقدم المسرحية الكويتية «مهندس الذوق العام» عرضها الجماهيري المخصص للعائلة، والذي يمتد ثلاث ساعات، ويُعد من أبرز الفعاليات العربية في برنامج المهرجان.

كما تستضيف الفعاليات الفنانة الهندية جيمي ليفر، في 10 أكتوبر، على مسرح الإمارات، يعقبها عرض الكوميدي منوّر فاروقي، في 11 أكتوبر، بدبي أوبرا، فيما يلتقي الجمهور مع النجم البريطاني مو غيليغان في 12 أكتوبر، قبل أن يقدم الكوميدي الروسي ألكسندر ميركول عرضه، في 15 أكتوبر، على مسرح نيو كوفنت غاردن، ويليه الفنان الإيرلندي شين تود، في 16 أكتوبر، على المسرح ذاته، ويختتم المهرجان فعالياته في 18 أكتوبر بعرضين بارزين، الأول للنجم الهندي أميت تاندون في «دبي أوبرا»، والثاني للنجم فِر داس على مسرح «كوكاكولا أرينا»، في واحدة من أكبر أمسيات الكوميديا التي يشهدها المهرجان هذا العام.

ويؤكد مهرجان دبي للكوميديا، الذي رسخ حضوره كإحدى أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة منذ انطلاقه، دوره في تعزيز مكانة دبي على خريطة الفنون والعروض الحية، عبر استقطاب أشهر نجوم الكوميديا العالميين، وتقديم منصة تجمع الثقافات المختلفة تحت مظلة الضحك، بما يعكس الطابع العالمي للمدينة، وتنوع جمهورها.

وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر الموقع الرسمي للمهرجان، إضافة إلى منصات دبي أوبرا، وبلاتينيوم ليست، وتيكت ماستر، مع تأكيد الجهة المنظمة أن البرنامج سيشهد الإعلان تباعاً عن عروض إضافية وأسماء جديدة خلال الأسابيع المقبلة، ما يُعزّز التوقعات بأن تكون نسخة 2026 الأكبر والأكثر تنوعاً منذ انطلاق المهرجان.