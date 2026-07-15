«كُتّاب وأدباء الإمارات» يعتمد عضويات جديدة

وافق مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، في اجتماعه الذي عُقد بمقره الرئيس في هيئة الشارقة للكتاب، على توصيات لجنة العضوية باعتماد منح عضوية الاتحاد لعدد من الكتّاب والأدباء الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، وذلك استناداً إلى التقارير والآراء التي رفعتها اللجنة بشأن طلبات الانتساب، والتي أقرتها في اجتماعها المنعقد في السابع من يوليو الجاري.

وأوضحت أمينة السر العام رئيسة لجنة العضوية في الاتحاد، شيخة المطيري، أن اللجنة قررت قبول طلبات الانتساب المستوفية للشروط وشملت الموافقة على منح العضوية العاملة لكل من القاصة مها بوحليقة، والروائية والقاصة نجيبة محمد الرفاعي، والشاعرة زينب عامر عمر حمد الحضرمي، والقاصة والروائية سارة أحمد محمد حسن أحمد، والروائي خالد أحمد النعيمي، والقاص محمد يوسف زينل حسن عبدالله.

ووافق المجلس كذلك على منح العضوية لكل من الشاعرة السورية أحلام هيثم بناوي، والقاصة والروائية السورية رنا كمال العسلي، والشاعر والناقد المصري محمد محمد محمد عبده عيسى، والكاتب المصري محمود بكري الأمين، والشاعر السوري أحمد عبدالفتاح القصّاب، وذلك بعد استيفائهم الشروط والمعايير المعتمدة للانتساب إلى الاتحاد.

وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، شيخة الجابري، أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع قاعدة عضويته واستقطاب الكفاءات الأدبية والإبداعية من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن يمتلكون تجارب أدبية متميزة تسهم في إثراء المشهد الثقافي الوطني.