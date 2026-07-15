«لويس فيتون» تصمم صندوق كأس العالم 2026

تم اختيار دار لويس فيتون لتتولى تقديم الصندوق الرسمي المخصص لكأس العالم، والمصمم خصيصاً لنقل وعرض الكأس الأبرز والأكثر شهرة في عالم الرياضة.

وسيكون صندوق الكأس جزءاً من برنامج الموسيقى والترفيه والمراسم، حيث سينقل إلى أرض الملعب خلال نهائي كأس العالم 2026، بمرافقة سفير دار لويس فيتون وأحد أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استمراراً للبروتوكول الذي بات تقليداً أيقونياً منذ عام 2010.

وتم صنع صندوق الكأس بأيدي حرفييِ الدار في ورش العمل التاريخية ببلدة «أسنيير سور سين»، قرب العاصمة الفرنسية باريس، ويُغطى صندوق الكأس بقماش «مونوجرام» الأيقوني من لويس فيتون.

ويتميز اللوحان الأماميان بحرف (في) ذهبي، تم رسمه يدوياً ليرمز إلى كلمتَي «النصر» (فيكتوري) و(فيتون)، ويعكس ألوان الجائزة المرموقة لكأس العالم.

وجاء التصميم الخارجي مكتملاً بحواف جلدية تعرف باسم «لوزين»، إلى جانب واقيات زوايا وقفل ومشابك مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب.

ويأتي الجزء الداخلي مبطناً بجلد بيج فاتح اللون، ويتميز بشعار الشراكة بين «لويس فيتون» و«فيفا» مدمج في غطاء الصندوق.

ومنذ عام 2010، صممت لويس فيتون صندوق الكأس الرسمية لنسخة كأس العالم في جنوب إفريقيا، ونسخة 2014 في البرازيل، ونسخة 2018 في روسيا، ونسخة 2022 في قطر.