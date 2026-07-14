من حبه لأدائه في المونديال.. عالم أحياء إسباني يُطلق اسم «فوزينيا» على «حلزون» اكتشفه حديثاً

أطلق عالم الأحياء الإسباني وعاشق كرة القدم، خيسوس أورتيا، ​اسم حارس مرمى منتخب الرأس ‌الأخضر، فوزينيا، على نوع جديد اكتشفه حديثاً من حلزون البحر، وذلك تكريماً له، بعد أن أذهل الجماهير بتصديه لجميع المحاولات ​التهديفية لإسبانيا في أول ظهور لبلاده ​في كأس العالم.

واكتشف أورتيا، الكائن الرخوي الصغير ⁠أحمر اللون، الذي أطلق عليه اسم "ألديسا فوزينيا"، ​في منطقة البحر الكاريبي، وجعل موعد الإعلان عن ​الاكتشاف بالتزامن مع كأس العالم.