من حبه لأدائه في المونديال.. عالم أحياء إسباني يُطلق اسم «فوزينيا» على «حلزون» اكتشفه حديثاً
أطلق عالم الأحياء الإسباني وعاشق كرة القدم، خيسوس أورتيا، اسم حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، على نوع جديد اكتشفه حديثاً من حلزون البحر، وذلك تكريماً له، بعد أن أذهل الجماهير بتصديه لجميع المحاولات التهديفية لإسبانيا في أول ظهور لبلاده في كأس العالم.
واكتشف أورتيا، الكائن الرخوي الصغير أحمر اللون، الذي أطلق عليه اسم "ألديسا فوزينيا"، في منطقة البحر الكاريبي، وجعل موعد الإعلان عن الاكتشاف بالتزامن مع كأس العالم.
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