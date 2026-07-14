معجبو تايلور سويفت يشترون نفايات حفل زفافها.. أعقاب سجائر وأغطية زجاجات مقابل 25 دولاراً

تحولت بقايا النفايات المحيطة بحفل زفاف نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي إلى مقتنيات تذكارية تباع لمعجبيها، في ظاهرة تعكس حجم الهوس الجماهيري الذي تحظى به المغنية العالمية.

ودفع عدد من معجبي سويفت 25 دولاراً مقابل قطع من النفايات جُمعت من محيط موقع الحفل، بينها أعقاب سجائر، وأغطية زجاجات مياه، وقشات للشرب، وأدوات مائدة، وحلوى على شكل خاتم، وشريط تحذيري للشرطة، إضافة إلى سماعة أذن لاسلكية واحدة.

وجمع الفنان النيويوركي جاستن جينياك هذه القطع يوم الجمعة الماضي من الشوارع المحيطة بـ ساحة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، حيث أقام الزوجان حفلاً فاخراً حضره عدد كبير من المشاهير، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

وعرض جينياك هذه القطع للبيع بشكل منفصل عبر موقعه الإلكتروني «نفايات مدينة نيويورك»، إلا أنها نفدت جميعها خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، بعدما تسابق معجبو سويفت للحصول على «تذكار» مرتبط بالحدث الذي تصدر اهتمام الجمهور حول العالم.

وقال جينياك لوكالة فرانس برس إن الإقبال جاء بشكل خاص من جمهور تايلور سويفت الراغب في امتلاك قطعة مرتبطة بهذه اللحظة الثقافية، موضحاً أنه حقق نحو 1250 دولاراً من بيع 50 قطعة حتى الآن، مع إمكانية طرح المزيد مستقبلاً.

وأضاف الفنان: «أحاول توثيق اللحظات الثقافية في مدينة نيويورك، ويبدو أن هذه اللحظة كانت استثنائية، لذلك أردت حفظها داخل كبسولة زمنية صغيرة»، مشيراً إلى أن كل قطعة وُضعت داخل مكعب بلاستيكي شفاف أطلق عليه وصف «منحوتة»، بهدف منع تسرب الروائح أو تلف المحتوى.

ولإضفاء طابع أكثر ارتباطاً بحفل الزفاف، قام جينياك بتحويل بعض القطع إلى شكل عقود رمزية، مؤكداً أن النفايات لم تُجمع من داخل موقع الحفل، وإنما من المنطقة الخارجية خلف الحواجز المحيطة بالساحة.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل الشعبية الاستثنائية التي تتمتع بها تايلور سويفت، الحاصلة على 14 جائزة غرامي، والتي يتابع معجبوها تفاصيل حياتها الشخصية والفنية باهتمام كبير، خصوصاً أن العديد من أغانيها ارتبطت بتجاربها العاطفية وعلاقاتها السابقة.

وشهدت نيويورك خلال الحفل تجمع عدد كبير من محبي النجمة العالمية، الذين حاول بعضهم الاقتراب من أجواء المناسبة أو الحصول على أي تذكار مرتبط بها، في مشهد دفع بعض المعلقين إلى وصف الزفاف بأنه أقرب إلى «حفل زفاف ملكي» بسبب حجم المتابعة والاهتمام العالمي الذي حظي به.