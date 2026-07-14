«البودكاست العربي» ينطلق بنسخة ثالثة في «دبي للصحافة»

انطلقت في دبي، أمس، أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي»، الذي يتولى تنظيمه نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع نخبة المؤسسات الإعلامية الرائدة، ومجموعة بارزة من صناع البودكاست، والخبراء المتخصصين في كل المجالات المتعلقة بهذا الشكل الإعلامي ذي الانتشار السريع والقوي، إذ يهدف البرنامج إلى تغطية كل الجوانب المتعلقة بصناعة المحتوى الصوتي الاحترافي الذي بات يتمتع بحضور كبير عربياً وعالمياً، لاسيما مع دخول «البودكاست» إلى عالم الإعلام المرئي.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، حرص النادي على مواكبة التطور المستمر لقطاع الإعلام، من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها تأكيد ريادة دبي كمركز رئيس للتطوير الإعلامي، والإسهام بصورة ملموسة في إعداد المواهب الإعلامية القادرة على تحقيق نجاحات نوعية تدفع في اتجاه الارتقاء بجودة المنتج الإعلامي العربي على وجه العموم.

وأوضحت رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، وداد كاهور، أن المتدربين سيشاركون في إعداد مشروعات بودكاست سيتم إخضاعها للتقييم من قِبَل نخبة من المتخصصين، لاختيار ثلاثة مشروعات فائزة سيتم تكريمها، وذلك في سبيل إذكاء المنافسة لتقديم أفكار متميزة يمكن تحويلها إلى مشروعات بودكاست ناجحة.

وشملت أجندة أول أيام البرنامج جلسة بعنوان «كيف يسهم البودكاست في تشكيل الوعي الجمعي المعاصر»، تحدث فيها نخبة من رواد المجال وصناع المحتوى المتميزين وهم: جمال الملا (بودكاست عرب كاست)، وصفية الشحي (Vocast)، ود. زينب الطائي (بودكاست Rio & Zainab)، ودار النقاش خلال الجلسة حول أثر حوارات البودكاست المعمقة في تجاوز المعالجة السطحية التي سادت بعض أشكال الإعلام الرقمي، والتوجه أكثر نحو تقديم محتوى يعتمد على فكر رصين قادر على إثراء وعي المجتمع، وكيف يمكن لرواد البودكاست الموازنة بين مواكبة العولمة الرقمية، والحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية العربية.

كما شهد اليوم الأول من برنامج البودكاست العربي جلسة عنوانها «مدخل إلى البودكاست.. هندسة المفهوم وبناء الهوية»، قدمها مدير نجاح العملاء والمدرب المعتمد في Podeo منصة البودكاست الأوسع انتشاراً في العالم العربي، شربل عيسى، وركزت الجلسة على صياغة الرؤية الاستراتيجية لأي مشروع بودكاست لتحويله من فكرة إلى مشروع ناجح، بداية من التعريف الشامل بمفهوم البودكاست، مروراً بتحديد الموضوعات المناسبة للسوق المستهدفة، وصولاً إلى بناء ملامح هوية البودكاست الخاصة بكل صانع محتوى صوتي.