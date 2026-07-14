وفاة نجم «جوراسيك بارك» سام نيل عن 78 عاماً

توفي نجم سلسلة أفلام «جوراسيك بارك» الشهيرة، سام نيل، في أستراليا عن 78 عاماً، بحسب بيان لعائلته، وصف الوفاة بأنها «مفاجئة وغير متوقّعة».

ووصف رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، نيل بأنه «واحد من العظماء»، بينما قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إنه يحتل «مكانة خاصة في قلوب الأستراليين».

وُلد نيل في إيرلندا الشمالية باسم نايجل جون ديرموت عام 1947، لكنه انتقل إلى نيوزيلندا بينما كان لايزال طفلاً، وفي مطلع السبعينات بدأ التمثيل في أفلام نيوزيلندية، قبل أن ينتقل إلى أدوار أكبر في أستراليا.

وجاءت انطلاقته العالمية عام 1993 عندما أدى دور الدكتور آلان غرانت في فيلم ستيفن سبيلبرغ الشهير «جوراسيك بارك»، وخلال مسيرة فنية امتدت عقوداً، شارك في عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من بينها «بيكي بلايندرز»، و«ذي هانت فور ريد أكتوبر»، وجزآن إضافيان من سلسلة «جوراسيك بارك».