بستاني بريطاني يحصد «أكبر رأس ثوم في العالم»

نجح البستاني البريطاني غراهام بارات، البالغ من العمر 67 عاماً، في زراعة أكبر رأس ثوم مسجل عالمياً، ليضيف رقماً قياسياً جديداً إلى سلسلة إنجازاته في عالم الخضراوات العملاقة.

وحقق بارات، من منطقة آبي ديل في مدينة غلوستر، رقمه القياسي العاشر في زراعة المحاصيل، بعدما بلغ وزن رأس «ثوم الفيل» الذي زرعه 1.75 كيلوغرام، فيما وصل قطره إلى 19 سنتيمتراً، وهو حجم يفوق رأس الثوم التقليدي المتداول في الأسواق بنحو 35 ضعفاً.

ووفقاً لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، يعادل وزن الثوم العملاق وزن أربع كرات قدم مطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يكفي لإضفاء النكهة على نحو 1400 حصة من صلصة المعكرونة.

بدأ بارات زراعة الخضراوات منذ سنوات طويلة كهواية، قبل أن يطور تجربته قبل أكثر من عقد من الزمن داخل مزرعة جماعية تضم بيوتاً بلاستيكية زراعية تجارية، ما وفر له ظروفاً أكثر ملاءمة للتجارب الزراعية وتحقيق الأرقام القياسية.

وقال إن نجاحه لم يكن نتيجة الخبرة وحدها، بل مزيجاً من عوامل عدة، بينها جودة البذور، والطقس المناسب، وظروف التربة، إضافة إلى عنصر الحظ، مؤكداً أن الزراعة «تحتاج إلى الإصغاء للأرض وفهم تغيراتها».

ولتحقيق الرقم الجديد، زرع بارات 37 نبتة من ثوم الفيل في السادس من سبتمبر الماضي، وجرّب ظروف نمو مختلفة لكل نبتة، قبل أن يحصد المحصول في 20 يونيو من العام الحالي، ليختار الرأس الأكبر بينها.

وخلال عملية التقييم التي أجريت في مركز «وورغريف نيرسري بلانت سنتر» في مقاطعة بيركشاير، تمكن بارات أيضاً من تسجيل رقم قياسي عالمي لأثقل قرن بازلاء، بلغ وزنه 28 غراماً.

ويملك بارات سجلاً حافلاً في زراعة المحاصيل العملاقة، من بينها تسجيل رقم قياسي لقرن بازلاء السكر بطول 180 مليمتراً، وثمرة ليفة استوائية بلغ طولها 1.396 متر، في مسيرة جعلته أحد أبرز هواة الزراعة التنافسية في بريطانيا.