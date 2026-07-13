كيف تسبّب أرنب بإيقاف حركة الطيران في أحد المطارات الألمانية؟

تسبّب أرنب في تعطيل حركة الطيران لفترة وجيزة في مطار مدينة دريسدن الألمانية، مساء أمس الأحد.

وقال متحدث باسم شركة مطارات وسط ألمانيا: "إن طائرة دهست الأرنب أثناء هبوطها، مساء أمس الأحد، ما استدعى تطبيق إجراءات خاصة مُتبعة في مثل هذه الحالات".

وأضاف المتحدث، أنه جرى إغلاق مدرّج الإقلاع والهبوط وإجراء تفتيش له، واضطرّت إحدى الطائرات لتحويل مسارها إلى مطار لايبتسيج/هاله، فيما ظلّت طائرتان أخريان تحلّقان في دائرة انتظار فوق دريسدن، وبعد مرور نصف ساعة، أُعيد فتح المدرّج بعد التأكد من سلامته، ولم يسفر الحادث عن أي أضرار.