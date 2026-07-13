ما هي قصة "سائق الديليفري" الذي ركض وراء المنتخب المصري بدراجّته ؟! ( شاهد الفيديو )

تحول مندوب توصيل "دليفري" في مصر إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في فيديو خلال الاستقبال الجماهيري لبعثة المنتخب المصري العائد من أميركا بعد مشاركته في كأس العالم 2026.

ووثق الفيديو سير عامل التوصيل بدراجته بجوار حافلة المنتخب المصري المنطلقة، وهو يشير إلى المدير الفني حسام حسن وبعض اللاعبين ويقول: "والله شرفتونا" بطريقة عاطفية مشحونة، قبل أن يرد له اللاعبون التحية.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على منصات التواصل، وسط احتفاء برد فعل الشاب الذي قال لاحقاً إنه فوجئ بوجود الحافلة على الطريق؛ فعبر بطريقة عفوية عن امتنان شعبي بسيط لأداء الفراعنة في المونديال.

وكتبت إحدى المعلقات على المشهد: "هذا الشاب الجميل كان يجري وراء أتوبيس المنتخب أثناء توصيل أوردر، يعمل في صيدلية في الساحل الشمالي، شاب جميل جدا جدا والفيديو بتاعه مبهج".

ووصف آخر المشهد بأنه يعبر عن "فرحة شعب"، قائلاً إن: "عامل دليفري أول ما شاف أوتوبيس المنتخب معدّي جرى وراه من غير ما يفكر، وهو بينادي عليهم بكل فرحة، وبيقول للاعيبه أنتم شرفتونا. المشهد ده كان عفوي جدا وبيثبت إن الكورة في مصر مش مجرد لعبة دي فرحة شعب".

وشهدت مدينة العلمين الجديدة، الجمعة، احتفالية جماهيرية كبرى لاستقبال بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب عودتها من المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، حيث جابت حافلة مكشوفة تقل اللاعبين والجهاز الفني أبرز شوارع المدينة وسط حضور جماهيري واسع رفع الأعلام المصرية وردد الهتافات احتفاءً ب"الفراعنة".

واحتشد الآلاف منذ الساعات الأولى من الصباح في محيط مطار العلمين الدولي وعلى امتداد مسار الحافلة، للمشاركة في استقبال المنتخب وتوجيه التحية للاعبين الذين قدموا أداءً استثنائياً في المونديال، ونجحوا في تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.