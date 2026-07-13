هند صبري لهيفاء وهبي : "عملناها قبلك" !

أشعلت الفنانة التونسية هند صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن مازحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطريقة طريفة.

واستعادت هند صبري أحد مشاهد فيلم "عايز حقي"، في إشارة إلى التشابه بينه وبين الفيديو الترويجي الأخير الذي جمع هيفاء وهبي بالمطرب سانت ليفانت.

ونشرت هند صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مقطعًا من الفيلم، ظهرت فيه خلال مشهد زفافها مع الفنان هاني رمزي داخل سيارة مكشوفة تجوب الشوارع، معتبرة أن الفكرة تشبه ما قدمته هيفاء في حملتها الترويجية الأخيرة، مع اختلاف تفاصيل التنفيذ.

وأرفقت هند الفيديو بتعليق ساخر جاء فيه: "أعتذر لكِ.. ولكن فعلناها أولًا"، في مزحة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

ويعود المشهد إلى فيلم "عايز حقي"، الذي عُرض عام 2003، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته هاني رمزي، وهند صبري، وعصام كاريكا، وحجاج عبد العظيم، ولطفي لبيب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر يناقش قضية بيع القطاع العام.

ويأتي تعليق هند صبري بعد الضجة التي صاحبت الفيديو الترويجي لأغنية "بحبك"، والذي ظهرت فيه هيفاء وهبي برفقة الفنان سانت ليفانت داخل سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة، قبل طرح الدويتو رسميًا، في حملة دعائية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.