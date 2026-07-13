على طريقة الفيسبوك .. الواتساب سيذكّرك منذ الآن بأعياد الميلاد

تعمل شركة ميتا على تطوير ميزة جديدة في واتساب تهدف إلى تذكير المستخدمين بأعياد ميلاد جهات الاتصال، في خطوة تسهّل تذكر المناسبات وإرسال التهاني مباشرة عبر التطبيق.

ولا تعتمد الميزة على تاريخ الميلاد الذي يطلبه واتساب عند إنشاء الحساب للامتثال لمتطلبات العمر في بعض الدول، بل على تاريخ الميلاد الذي يُدخله المستخدم بنفسه عند حفظ جهة الاتصال في دفتر العناوين.

وبذلك، لن يعرض واتساب أي تذكير إذا لم يكن تاريخ ميلاد جهة الاتصال محفوظًا مسبقًا في الهاتف، ولن يستورد هذه البيانات من أي مصدر آخر، وهو ما يعزز خصوصية المستخدمين.

ورصد موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب مؤشرات على تطوير هذه الميزة داخل إحدى النسخ التجريبية للتطبيق، إلا أنها لا تزال في مراحل التطوير الأولى ولم تصبح جاهزة للاختبار من قبل المستخدمين.

وبحسب الموقع، سيضيف واتساب قسمًا مخصصًا يعرض أعياد الميلاد المقبلة لجهات الاتصال، وعند حلول موعد عيد ميلاد أحدهم، سيرسل التطبيق إشعارًا داخل التطبيق لتذكير المستخدم.

وسيعمل هذا القسم كقائمة مرجعية، بحيث لا يضطر المستخدم إلى الاعتماد على تطبيقات التقويم أو تذكر التواريخ بنفسه، خاصة أن كثيرًا من الأشخاص يستخدمون واتساب بالفعل لإرسال رسائل التهنئة.

وتعتمد فائدة الميزة على مدى اكتمال بيانات جهات الاتصال في الهاتف، إذ كلما زاد عدد تواريخ الميلاد المحفوظة، أصبحت التذكيرات أكثر فائدة.

ويرى مراقبون أن الميزة قد تساعد المستخدمين ليس فقط على تذكر إرسال رسائل التهنئة في موعدها، بل أيضًا على التخطيط مسبقًا لشراء الهدايا أو تنظيم الاحتفالات.