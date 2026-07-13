السجن المشدد لشاب أحرق وجه جارته بـ "الأسيد" لأنها رفضت الزواج به

أسدلت محكمة الجنايات في مصر الستار على قضية اعتداء شاب على جارته بمادة حارقة "حمض كيميائي"، وقضت بسجنه 5 سنوات مشددة.

وجاء الحكم الرادع بعدما تسبب المتهم بتشويه وجه وجسد الضحية وإصابتها بعاهة مستديمة بلغت 35%، نتيجة رفضها خطبته والارتباط به.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة سبقت الكارثة، إذ تبين أن المتهم اعتاد ملاحقة جارته بشكل مستمر مكررًا طلب الزواج بها، وكان يُقابل بالرفض القاطع في كل مرة.

وأوضحت التحقيقات أن الرفض المتكرر أثار حفيظة المتهم وغضبه، ليدخل في حالة من الهوس الانتقامي بعدما أوهم نفسه بأن الضحية هي السبب وراء تحطم مستقبله، فقرر تدمير حياتها.

وبحسب تحريات الأمن عن يوم الحادث، فإن المتهم رصد المجني عليها وتخفى أمام العقار محل سكنها في الصباح الباكر، وما إن شاهدها تغادر المنزل متجهة إلى عملها، حتى باغتها وألقى زجاجة تحتوي على مادة حارقة "ماء نار" مباشرة صوب وجهها وأجزاء من جسدها، وفرّ هاربًا وسط صرخات الضحية واستغاثتها.

وفور وقوع الحادثة، هرع أهالي المنطقة وسكان الشارع لإنقاذ الفتاة، حيث جرى نقلها سريعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة وإنقاذ حياتها من الموت المحقق جراء الحروق الكيميائية.

من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبعد تحويله للمحكمة، صدر بحقه حكم بتهمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد، التي يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد.