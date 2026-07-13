تجاوزن الـ 109 أعوام .. أكبر ثلاث شقيقات في العالم يكشفن سرّ طول أعمارهن

ما هو سر العمر المديد؟ قد تساعد ثلاث شقيقات برازيليات يبلغ مجموع أعمارهن 316 عاماً الباحثين على اكتشاف ذلك، بعد أن منحتهن موسوعة غينيس هذا الشهر لقب أكبر ثلاث شقيقات على قيد الحياة عمراً في العالم.

ويهدف مشروع "دي إن إيه لونجيفو"، وهو دراسة تقودها العالمة مايانا زاتز من جامعة ساو باولو، إلى استكشاف العوامل البيولوجية وراء الشيخوخة. وقد تساعد النتائج المستخلصة من حالة الأخوات الثلاث العلماء على تفسير أسباب تمتع بعض الأشخاص بقدرات جسدية ومعرفية في سن متقدمة للغاية.

وسيقارن الباحثون من تجاوزوا التسعين والمئة سنة بأشخاص أصيبوا بالضعف أو التدهور المعرفي أو الأمراض المزمنة، بحثاً عن السمات المرتبطة بطول العمر. وقالت مايانا زاتز، وهي منسقة مركز أبحاث الشريط الوراثي البشري (الجينوم) في جامعة ساو باولو: "من خلال اختبارات الحمض النووي، نبحث عن الجينات الواقية، ونعلم أن هناك عدداً منها... كلما زاد عدد من يتجاوزون سن المئة، ولا سيما العائلات التي تضم عدة أشخاص تجاوزوا المئة، زادت دقة أبحاثنا في تحديدها".

ويعتقد العلماء أن العوامل الوراثية ربما تلعب دوراً أكبر مقارنة بالتأثيرات البيئية في الحفاظ على الصحة والقدرات الوظيفية في مراحل متأخرة من العمر.

وتحددت هوية الأخوات زولينا دي ديوس نونيس (103 أعوام) وزورايد دي ديوس موتا (104 أعوام) وليفيتا دي ديوس نونيس (109 أعوام) اللواتي يعشن في ريو دي جانيرو عبر "لونجيفي كويست"، وهي منظمة عالمية تتولى التحقق من سجلات طول العمر وتتعاون مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وقال الرئيس التنفيذي لـ"لونجيفي كويست" بن مايرز: "عندما تبلغ الأخوات هذا العمر، فمن المؤكد أن هناك عنصراً وراثياً قوياً، لكن نظراً إلى أنهن يعشن إحداهنّ على مقربة من الأخرى، فإنهن يتمتعن أيضاً بشبكة دعم، إذ يمكن للعائلة مساعدتهن عند الحاجة. هناك بالتأكيد جانب مجتمعي أيضاً".

وتعزو الأخوات الثلاث طول أعمارهن إلى اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة مفعم بالنشاط.

وتذكرت زولينا طفولتها التي قضتها في السباحة وصيد الأسماك في الأنهار، وقالت "كان كل شيء طازجاً. لم تكن لدينا ثلاجة". وأضافت زورايد: "الرضاعة الطبيعية مهمة للغاية". وتنظر ليفيتا إلى حياتها من دون ندم، وتسترجع ذكرياتها قائلة: "قضيت طفولة ومراهقة سعيدتين، لا يمكنني أن أشكو".

ويأمل الباحثون في فهم كيفية إسهام العوامل الوراثية، لا نمط الحياة، في حماية القلب والعضلات والوظائف الإدراكية من آثار الشيخوخة المدمرة.

