طرد رجل من "الجيم" لسبب محرج جداً: سنمنحك مبلغاً للتسجيل في نادٍ آخر .. فقط غادر !

استردّ رجلٌ في الصين أمواله من نادٍ رياضيّ بعد أن طلب منه التوقف عن اشتراكه المدفوع، بل وعرض عليه عضويةً لمدة ثلاثة أشهر في نادٍ آخر، وذلك لكثرة الشكاوى التي تلقتها الإدارة بشأن رائحة جسمه النفاذة.

والرجل، الذي عُرف باسم "شي" فقط، أنفق 6388 يوانًا (940 دولارًا أمريكيًا) على عضوية لمدة ثلاث سنوات في النادي الرياضي في مايو 2025، ما يعني أنه كان بإمكانه استخدام النادي حتى نهاية أبريل 2028، وفقًا لما ذكرته قناة تشجيانغ التلفزيونية المحلية.

وقال شي إنه فقد الكثير من وزنه قبل عشر سنوات، حيث انخفض من 125 كيلوغرامًا إلى 80 كيلوغرامًا. ومنذ ذلك الحين، أصبح شغوفًا بالرياضة ويمارس مختلف أنواعها بانتظام. وبعد انضمامه إلى النادي، كان شي يتدرب فيه خمس مرات أسبوعيًا.

لكن في 20 يونيو، تلقى رسالةً من النادي تُعلمه بإنهاء عضويته بعد سلسلة من الشكاوى حول الرائحة النفاذة التي تسبب بها داخل النادي. وأبلغ النادي الرياضي شي قائلاً: "لقد فكرنا في الأمر ملياً قبل اتخاذ هذا القرار. سنعيد إليك أموالك عن المدة المتبقية من عضويتك".

وتابعت الرسالة: "نحن نواجه ضغوطاً كبيرة لممارسة أعمالنا في ظل التباطؤ الاقتصادي، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل خدمة لجميع عملائنا. لكن العديد من العملاء اشتكوا مراراً وتكراراً من الرائحة الكريهة في النادي، مما أثر عليهم سلباً. لذلك، اضطررنا إلى إنهاء عضويتك".

قال شي إنه استلم 3888 يواناً (570 دولاراً أمريكياً) من النادي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية لمدة ثلاثة أشهر في نادٍ رياضي آخر. وأبلغ النادي الذي كان شي يتدرب فيه سابقاً وسائل الإعلام بأنه كان يتعرق بغزارة وتنبعث منه رائحة كريهة.

وقال العديد من العملاء إن رائحة كريهة كانت تفوح بوضوح حول الجهاز الذي استخدمه شي للتو أو أثناء مروره بجانبه. ولم يكن أحد يرغب في استخدام أجهزة المشي القريبة من الجهاز الذي كان يستخدمه أو استخدمه سابقاً.

وأوضح النادي أنه خصص له سابقاً بعض أجهزة التمرين في الزاوية، وطلب منه الحضور في غير أوقات الذروة. لكن ذلك لم يُسكت الشكاوى.

بدوره اعترف شي بأنه يتعرق كثيرًا، لكنه كان يحضر معه عادةً عدة مناشف لمسح عرقه وتغطية الأجهزة الرياضية، حرصًا منه على عدم إزعاج الآخرين.

وقال إنه كان يأمل أن يُسمح له بالتمرين في الصالة الرياضية السابقة لقربها من منزله.

وشارك شي قصته مع برنامج محلي شهير يُعنى بشؤون سبل العيش على قناة تشجيانغ التلفزيونية، على أمل أن يُسهم ذلك في حل مشكلته.

وأثار البرنامج نقاشًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث أيّد معظم المشاركين النادي الرياضي.

وقال أحد المتابعين: "لا بد أنه يعاني من فرط التعرق. العرق وحده لا تنبعث منه رائحة كريهة. كان لديّ زبون يعاني من فرط التعرق، ولم أستطع التنفس وأنا أقف بجانبه".

لكن معلقًا آخر أشار إلى: "أليس هذا تمييزًا؟ ففي النهاية، النادي الرياضي هو المكان الذي يتعرق فيه الناس".