دراسة تحذر من أكل السوق: الملح فيه أكثر مما يُعلن عنه بكثير

حذرت دراسة حديثة في المملكة المتحدة من أن العديد من وجبات المطاعم الجاهزة في السوق تحتوي على كميات من الملح تفوق ما يعتقده رواد المطاعم. ففي بعض الحالات، تجاوزت كمية الملح في الوجبة الواحدة الحد اليومي الموصى به بكثير، على الرغم من أن قوائم الطعام تشير إلى خلاف ذلك.

ووجد الباحثون أن 47% من الأطعمة الجاهزة التي تم فحصها تحتوي على كميات ملح أكثر من القيم المعلنة. وكانت أطباق الكاري والمعكرونة والبيتزا من بين الأطعمة الأكثر عرضة لاحتواء كميات ملح أعلى من المعلن عنها.

وعلى الرغم من أن بعض المطاعم لم تذكر معلومات الملح في قوائمها، إلا أن بعض الوجبات التي تم شراؤها من مطاعم مستقلة احتوت على أكثر من 10 غرامات من الملح في الحصة الواحدة. وللمقارنة، فإن الكمية اليومية الموصى بها من الملح للبالغين في المملكة المتحدة هي 6 غرامات. ومن النتائج غير المتوقعة أن محلات السمك والبطاطا المقلية التقليدية قدمت بعضًا من أقل الوجبات ملوحة. ولأن الملح يُضاف عادةً بعد الطهي وعند الطلب فقط، فإن هذه الوجبات تحتوي عمومًا على كمية ملح أقل من العديد من خيارات الوجبات الجاهزة الأخرى.

وبحثت دراسةٌ أجراها باحثون من جامعة ريدينغ ونُشرت في مجلة PLOS One، مدى دقة قوائم الطعام في المطاعم في تحديد محتوى الملح، ومدى اختلاف مستويات الملح بين الأطباق المتشابهة.

وقال البروفيسور غونتر كونلي، الذي قاد الدراسة من جامعة ريدينغ: "أجرينا هذا البحث لأننا اشتبهنا في عدم دقة العديد من مُلصقات قوائم الطعام فيما يتعلق بالملح. من الصعب جدًا على المطاعم تقديم قيم دقيقة دون قياس كل وجبة. فالاختلافات في طرق التحضير والمكونات المستخدمة وأحجام الحصص تجعل مُلصقات الطعام في كثير من الأحيان مجرد تخمين. يكاد يكون من المستحيل معرفة كمية الملح المُضافة إلى وجبتك بدقة."

"وأضاف عملت شركات الأغذية على تقليل مستويات الملح في الأطعمة الجاهزة في السنوات الأخيرة، لكن بحثنا يُظهر أن تناول الطعام في المطاعم غالبًا ما يكون تجربةً غنيةً بالملح. من المفترض أن تُساعد مُلصقات قوائم الطعام الناس على اتخاذ خيارات غذائية أفضل، لكن ما يقرب من نصف الأطعمة التي اختبرناها والتي تحمل مُلصقات الملح احتوت على كمية ملح أكثر مما هو مُعلن. يجب أن يدرك الجمهور أن المعلومات المدونة على قوائم الطعام ليست سوى أدلة تقريبية، وليست مقاييس دقيقة".

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى نتائج عكسية. وتساهم كميات كبيرة من الملح في 1.8 مليون حالة وفاة حول العالم كل عام.