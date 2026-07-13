الأرجنتين تمنع تسمية المواليد الجدد باسم «ميسي»

رغم الشعبية الاستثنائية التي يحظى بها قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يمنع القانون في الأرجنتين تسجيل «ميسي» كاسم أول للمواليد، التزاماً بتشريع وطني يحظر استخدام أسماء العائلات كأسماء شخصية.

ويستند هذا الحظر إلى قانون تسجيل الأحوال المدنية الصادر عام 1969، الذي يمنع إطلاق أسماء العائلات على المواليد، بهدف تجنب الالتباس في السجلات الرسمية والوثائق المدنية.

ورغم القيود القانونية، تمكّن زوجان في مقاطعة ريو نيغرو عام 2014 من الحصول على استثناء نادر بعد معركة إدارية وقانونية، ليصبح ابنهما أول طفل يُسجل رسمياً باسم «ميسي».

وأثار هذا الاستثناء اهتماماً إعلامياً واسعاً، ما دفع سلطات مقاطعة سانتا في مسقط رأس ليونيل ميسي، إلى رفض جميع الطلبات المماثلة لاحقاً.

ووفقاً لبيانات السجل الوطني للأشخاص حتى يونيو 2025، لايزال عدد الأشخاص الذين يحملون اسم «ميسي» محدوداً للغاية، إذ لا يتجاوز 11 شخصاً تقل أعمارهم عن 19 عاماً.

ويعد هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بدول أخرى تسمح باستخدام الاسم، حيث يوجد 205 أشخاص يحملون اسم «ميسي» في الولايات المتحدة، و265 في فرنسا، و363 في البرازيل، بينما تتصدر بيرو القائمة بأكثر من 3400 شخص يحملون الاسم ذاته.