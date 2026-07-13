سيارة ذاتية القيادة تُسلِّم مراهقَين خالفا القانون للشرطة

قامت سيارة ذاتية القيادة في كاليفورنيا بتسليم مراهقين للشرطة، من دون علمهما، بعد أن قاما بأعمال منافية للقانون على متنها، وفقاً لما نقله موقع «فايس».

وقال الموقع إن مراهقين، يبلغان من العمر 15 عاماً، اكتشفا بطريقة مؤلمة أن وجهتهما النهائية في السيارة المستأجرة كانت قسم الشرطة، بعد أن اتُّهما بأنهما كانا ثملين، وتدليا من نوافذ السيارة المتحركة، وأطلقا النار بمسدسات كريات هلامية مائية في الشارع.

وقال الموقع إنه عندما لاحظ كمبيوتر سيارة «وايمو» ذلك، شرعت السيارة ذاتية القيادة في تنفيذ ما وصفته بـ«العدالة»، وأوصلت المراهقين إلى الشرطة.

ووفقاً لشرطة سان ماتيو، اتصل ممثل الشركة بجهات إنفاذ القانون أثناء سير الرحلة، ثم وُجهت السيارة ذاتية القيادة عن بُعد إلى موقف سيارات، حيث كان الضباط في انتظارهم، ولم يكن الأمر كما لو أن سيارة «وايمو» أغلقت الأبواب، وحبست المراهقين في الداخل، إذ كان بإمكانهما المغادرة في أي وقت، لكنهما لم يفعلا ذلك، حتى تم إنزالهما في أسوأ مكان يمكن تخيله لإنزال ركاب خدمات النقل التشاركي: موقف سيارات مليء بالشرطة.

وتقول الشرطة إن المراهقين كانا يشربان الكحول، ويتعاطيان كريات أوربيز الهلامية الناعمة، وقام الضباط بتفتيش السيارة بمساعدة وحدة الكلاب البوليسية قبل إلقاء القبض على المراهقين.