مانيش مالهوترا ينسج فخامة الهند في باريس..كل تصميم عمل فني مستقل استغرق إنجازه مئات الساعات

في لحظة بدت وكأنها حوار بين حضارتين، حمل المصمم الهندي مانيش مالهوترا إرث بلاده إلى قلب العاصمة الفرنسية، مقدماً واحدة من أكثر مجموعات أسبوع باريس للأزياء الراقية ثراءً من حيث التفاصيل والحرفية. لم يكن العرض مجرد مشاركة جديدة في روزنامة الموضة العالمية، بل كان إعلاناً واضحاً عن الحضور المتنامي للأزياء الهندية داخل عالم الـ«هوت كوتور»، الذي ظل لعقود طويلة مرتبطاً بالمدارس الفرنسية والإيطالية.

منذ اللحظات الأولى، فرض العرض أجواءه الخاصة، حيث سيطرت الفخامة البصرية على المنصة من خلال إطلالات جمعت بين الرقي الكلاسيكي والجرأة المعاصرة. وبدت كل قطعة وكأنها عمل فني مستقل، استغرق إنجازه مئات الساعات من العمل اليدوي، مستنداً إلى تقنيات تطريز هندية، يعود تاريخ بعضها إلى قرون، لكنها قُدمت بروح حديثة تتناسب مع المرأة العالمية.

الحرفة قبل كل شيء

على امتداد مسيرته ارتبط اسم مانيش مالهوترا بالحرفية الدقيقة، وهو ما ظهر بوضوح في هذه المجموعة التي اعتمدت على أعمال التطريز اليدوي المكثف باستخدام الخرز والكريستال والأحجار شبه الكريمة والخيوط المعدنية، إلى جانب تقنية الزردوزي الشهيرة، التي تعد من أبرز الفنون التقليدية في الهند، فضلاً عن تطريزات مستوحاة من حرف الريشام والدبكة التي تعتمد على تشكيل زخارف دقيقة تمنح القماش عمقاً بصرياً استثنائياً.

واحتاجت بعض القطع إلى مئات الساعات من العمل داخل الورش الحرفية، حيث شارك عشرات الحرفيين في تنفيذ تفاصيلها الدقيقة، في تأكيد على أن مفهوم الأزياء الراقية لا يرتبط فقط بالفخامة، بل أيضاً بالوقت والمهارة والإتقان.

من القصور الملكية

اختار المصمم لوحة لونية تعكس روح الهند الملكية، فحضر الذهبي بكثافة بوصفه رمزاً للفخامة، إلى جانب درجات العاجي والبيج والفضي والأسود، بينما أضفت ألوان الزمرد والأحمر القاني والأزرق الملكي لمسات درامية على عدد من الإطلالات.

ولم تكن الألوان مجرد عنصر جمالي، بل جاءت منسجمة مع طبيعة التطريزات والأقمشة، لتمنح كل قطعة حضوراً بصرياً قوياً دون أن تفقد توازنها أو رقيها.

اعتمدت المجموعة على خامات تقليدية فاخرة، مثل الحرير الطبيعي، والمخمل، والأورغنزا، والتول، والشيفون، إضافة إلى الأقمشة المنسوجة يدوياً في الهند، التي تتميز بقدرتها على إبراز تفاصيل التطريز، وإضفاء حركة انسيابية على الفساتين والعباءات.

كما استخدم مالهوترا أقمشة متعددة الطبقات لإضفاء أحجام معمارية على بعض التصاميم، فيما جاءت قطع أخرى بخطوط انسيابية ناعمة، أبرزت الجانب الرومانسي للمجموعة.

الشرق والغرب

قدمت المجموعة تنوعاً كبيراً في القصات، بين الفساتين الطويلة المنسدلة، والفساتين ذات التنورات الضخمة، والسترات المطرزة، والعباءات الفاخرة، والكابات الطويلة، إضافة إلى تصاميم استوحت تفاصيلها من الساري الهندي التقليدي، لكن دون الالتزام بقوالبه الكلاسيكية.

كما برزت القصات المنحوتة عند الأكتاف والخصر، مع استخدام الكشاكش والطبقات المتعددة والأكمام الدرامية، وهو ما منح الإطلالات بعداً مسرحياً ينسجم مع طبيعة عروض الأزياء الراقية.

من بوليوود إلى باريس

على مدار أكثر من ثلاثة عقود، ارتبط اسم مانيش مالهوترا بصناعة أزياء أشهر نجمات بوليوود، إذ صمم أزياء مئات الأفلام، وأسهم في إعادة تعريف الموضة الهندية المعاصرة، قبل أن يتجه إلى تقديم مجموعاته الخاصة على المنصات العالمية. وخلال السنوات الأخيرة، عمل على ترسيخ مكانة الهند في عالم الأزياء الراقية، مستفيداً من الإرث الحرفي الهائل الذي تمتلكه بلاده، ومن الخبرات المتوارثة عبر الأجيال، ليحولها إلى لغة تصميم عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية.

يعكس حضور مالهوترا في باريس تحولاً لافتاً تشهده صناعة الموضة العالمية، حيث لم تعد أسابيع الأزياء حكراً على الدور الأوروبية التقليدية، بل أصبحت تحتفي بالمصممين الذين يحملون هويات ثقافية مختلفة، ويقدمون رؤى جديدة للفخامة.

من عالم الأفلام

يُعد مانيش مالهوترا أحد أشهر مصممي الأزياء في الهند، وأكثرهم تأثيراً على الساحة العالمية، وبدأ مسيرته في مطلع تسعينات القرن الماضي، من خلال تصميم أزياء الأفلام الهندية، قبل أن يؤسس علامته الخاصة التي أصبحت مرادفاً للفخامة والحرفية الرفيعة، وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، صمم أزياء مئات الأفلام لكبار نجوم بوليوود، كما ارتدى إبداعاته عدد من الشخصيات العالمية والمشاهير، ويشتهر مالهوترا بقدرته على إعادة تقديم التراث الهندي بأسلوب معاصر، من خلال توظيف تقنيات التطريز اليدوي التقليدية والأقمشة الفاخرة ضمن تصاميم تجمع بين الهوية الثقافية والحداثة، ما جعله أحد أبرز الوجوه التي أسهمت في إيصال الأزياء الهندية إلى منصات الموضة العالمية، لاسيما عروض الأزياء الراقية في باريس.