«كارما» يواصل تشويق الجمهور على «دبي بلس»

تواصل منصة «دبي بلس»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عرض مسلسل «كارما»، أحدث أعمالها الدرامية الأصلية، الذي نجح منذ عرض حلقاته الأولى في استقطاب اهتمام الجمهور بفضل حبكته الاجتماعية المشوقة، وشخصياته، وما يطرحه من قضايا إنسانية تمس الأسرة والمجتمع، ويأتي العمل في إطار توجهات المنصة الهادفة إلى إثراء تجربة المشاهدة من خلال تقديم محتوى إماراتي وخليجي وعربي هادف وآمن ومتنوع، يخاطب جميع أفراد العائلة، ما يعكس التزام مؤسسة دبي للإعلام بتطوير صناعة المحتوى الرقمي، وتقديم أعمال أصلية تواكب تطلعات الجمهور، وتعزز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للإنتاج الإعلامي وصناعة المحتوى.

ويقدم «كارما» دراما اجتماعية مشوقة، تتناول أثر الخلافات والأسرار العائلية في إعادة تشكيل العلاقات بين أفراد الأسرة، حيث تدور أحداثه حول عائلة أرستقراطية تخفي خلف مظهرها المستقر شبكة معقدة من الصراعات والمواجهات، ومع تصاعد التوتر بين الشقيقتين «كارما» و«فلك»، تتكشف أسرار تقلب موازين الأحداث، وتقود إلى سلسلة من المفاجآت التي تختبر الولاء والثقة وروابط الأسرة، في معالجة درامية تسلط الضوء على انعكاسات القرارات والاختيارات في حياة الإنسان، ومع تصاعد أحداثه وتطور شخصياته، يواصل مسلسل «كارما» جذب اهتمام الجمهور، حيث أسهمت حبكته المشوقة وتسلسلها في زيادة تفاعل المشاهدين معه عبر المنصات الرقمية، وترقبهم لما تحمله الحلقات المقبلة من تطورات ومفاجآت.

ويضم العمل في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، من بينهم الفنان فؤاد علي، والفنانة نور الدليمي، والفنانة روان المهدي، والفنان عبدالله التركماني، والفنانة زينب بهمن، والفنان فهد البناي، والفنانة أسرار دهراب، والفنان أحمد العوضي، والفنانة كوثر البلوشي، والفنانة مرام البلوشي، وهو من تأليف سحاب، وإخراج محمد الكاظمي.

وتُعد منصة «دبي بلس» الأكبر من نوعها في المنطقة، بفضل ما تعرضه من أعمال أصلية وحصرية ومحتوى آمن، إلى جانب مكتبة رقمية واسعة، تضم تشكيلة واسعة من المسلسلات والأفلام المحلية والعربية والأجنبية المميزة، والتي تقدمها ضمن تجربة رقمية متكاملة صُمّمت خصيصاً لتلبية متطلبات العائلات الإماراتية والعربية، وبما ينسجم مع القِيَم والعادات المجتمعية الأصيلة، حيث تتفرد بامتلاكها واحدة من أضخم المكتبات الرقمية في المنطقة، تحتوي على أكثر من 30 ألف ساعة من المحتوى المتنوع، تشمل الدراما والكوميديا والأكشن، إلى جانب الكلاسيكيات المصرية، والروائع التركية، وأعمال أجنبية مختارة.