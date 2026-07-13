ستيفان رولان.. نحّات الأقمشة و«دراما الأزياء»

وسط أجواء اتسمت بالفخامة والابتكار، كشف المصمم الفرنسي، ستيفان رولان، عن مجموعته للأزياء ضمن عروض أسبوع الموضة في باريس، مقدماً رؤية تؤكد مكانته كأحد أبرز الأسماء التي نجحت في تحويل الأزياء إلى أعمال نحتية تجمع بين القوة والرقي ضمن عرض درامي وبصري لافت.

جاءت المجموعة امتداداً للهوية الإبداعية التي اشتهر بها رولان، والقائمة على الخطوط الهندسية الواضحة، والأحجام الدرامية، والتصاميم المعمارية التي تمنح كل قطعة حضوراً استثنائياً على منصة العرض، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحرفية التي تميز عالم الهوت كوتور.

لطالما عُرف ستيفان رولان بأسلوبه الذي يستلهم العمارة والنحت، وهو ما انعكس بوضوح في المجموعة الجديدة، حيث برزت الأكتاف المنحوتة، والقصّات الانسيابية، والأقمشة التي بدت وكأنها تشكل منحوتات متحركة حول الجسد.

اعتمد المصمم على بناء بصري دقيق يمنح القطع قوة وهيبة، مع اهتمام لافت بالتوازن بين الأحجام الكبيرة والخطوط الانسيابية، لتظهر الإطلالات وكأنها تجمع بين الفن الكلاسيكي والحداثة في آن واحد.

جاءت لوحة الألوان متزنة، مع حضور لافت للأبيض والأسود، إلى جانب درجات محايدة ولمسات معدنية أضفت على التصاميم طابعاً مسرحياً راقياً. وأسهم هذا التناغم اللوني في إبراز تفاصيل القصّات والبنية الهندسية لكل قطعة، بعيداً عن المبالغة في الزخارف أو الألوان الصاخبة.

كما حضرت الأقمشة الفاخرة ذات الانسيابية العالية، التي منحت الفساتين حركة ناعمة، في مقابل تفاصيل بنيوية دقيقة عكست براعة مشاغل الدار في تنفيذ أدق عناصر التصميم.

ركزت المجموعة على إبراز قيمة العمل اليدوي، إذ ظهرت التطريزات الدقيقة، والثنيات المتقنة، والبناء المعقد للفساتين، في تأكيد على أن الأزياء الراقية لاتزال تعتمد على مهارات الحرفيين بقدر اعتمادها على رؤية المصمم. يُعرف رولان بإنتاج عدد محدود من القطع في كل موسم، مع تخصيص وقت طويل لتنفيذ كل تصميم، وهو ما يجعل مجموعاته أقرب إلى الأعمال الفنية التي تُنفذ خصيصاً لعميلات الدار.

وبدا واضحاً أن المصمم يواصل رهانه على الأزياء التي تتجاوز حدود المناسبات، لتصبح قطعاً استثنائية تحمل توقيعاً فنياً واضحاً، وتخاطب المرأة الباحثة عن التفرد والرقي.

واختتم المصمم العرض بتحية الحضور وسط تصفيق كبير، في مشهد عكس نجاح المجموعة، وأكد أن ستيفان رولان لايزال أحد أبرز المصممين الذين يحولون القماش إلى منحوتات تنبض بالأناقة والفن.

تفرّد وإتقان

اشتهر ستيفان بأسلوبه الذي يمزج بين العمارة والنحت وفنون التصميم، حيث تتحول تصاميمه إلى قطع ذات بنية هندسية دقيقة وحضور مسرحي لافت، وأسس داره الخاصة عام 2007، بعد أن شغل مناصب إبداعية في عدد من دور الأزياء الفرنسية، وأصبح اسمه من الأسماء الثابتة على روزنامة أسبوع باريس للأزياء الراقية، مقدماً مجموعات تتميز بالحرفية العالية والإنتاج المحدود الذي يعكس فلسفة الـ«هوت كوتور» القائمة على التفرد والإتقان.