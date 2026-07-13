«مهرجان الحمامات» في تونس يحتفل بعامه الـ 60

انطلقت ​في تونس، أول من أمس، أولى ليالي الدورة الـ60 لمهرجان الحمامات الدولي، بعرض مسرحية «الهاربات» للمخرجة وفاء ‌الطبوبي، وحمل الافتتاح ​رمزية خاصة لمهرجان يحتفل هذا العام بمرور ستة عقود على تأسيسه باعتباره من أبرز المناسبات الثقافية والفنية في تونس، واختارت إدارة المهرجان أن يكون افتتاح هذه الدورة الاستثنائية بعرض مسرحي تونسي حائز جوائز عربية عدة، في تأكيد على المكانة التي يحتلها ⁠المسرح ضمن تاريخ المهرجان وهويته الثقافية، وعلى دعم الإبداع المحلي في مختلف تجلياته.

وتشتمل فعاليات الدورة الجديدة على عروض موسيقية ومسرحية من تونس، وعدد من الدول العربية والأجنبية.