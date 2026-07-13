«غوغل» تطلق إصداراً من الذكاء الاصطناعي «جيميني سبارك» لأجهزة «ماك»

أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية «غوغل» إصداراً من وكيل الذكاء الاصطناعي «جيميني سبارك»، للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «ماك أو إس».

وقالت «غوغل» إنها أضافت وكيل الذكاء «سبارك» إلى تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي «جيميني» لأجهزة الكمبيوتر المكتبي، إلى جانب إضافة العديد من التحديثات والخصائص الجديدة إليه، بما فيها القدرة على توفير أحدث المعلومات الفورية عن الموضوعات التي تهم المستخدم، إلى جانب ربطه بالمزيد من التطبيقات مثل «غوغل تاسكس» و«غوغل كيب».

وتستهدف «غوغل» من إطلاق إصدار نظام التشغيل «ماك أو.إس»، من وكيل الذكاء الاصطناعي «جيميني سبارك»، تعزيز منافسة وكيلها لبرامج الذكاء الاصطناعي المكتبية، مثل «كلاود ديسك توب» و«كوبايلوت من مايكروسوفت» و«أوبن كلو» وغيرها، حيث سيتمكن من التعامل مع الملفات على الكمبيوتر، ولاحقاً، من تنفيذ المهام عن بُعد.

ورغم عدم توافره عند الإطلاق، أشارت «غوغل» إلى أن المستخدمين سيتمكنون «قريباً» من إسناد مهام متعددة الخطوات إلى «سبارك» على هواتفهم، مثل استدعاء برنامج الذكاء الاصطناعي المكتبي لاستخراج معلومات من ملف على أجهزة «ماك» الخاص بهم.

ويمكن استخدام «سبارك» لفرز الملفات وتنظيمها، أو استخدام الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر كمصدر لإنشاء مستند، أو جدول بيانات «غوغل وورك سبيس» جديد.