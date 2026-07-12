سيارة ذاتية القيادة تسلم مراهقَين للشرطة بعدما أساءا استخدامها

قامت سيارة ذاتية القيادة في كاليفورنيا بتسليم مراهقين للشرطة دون علمهما بعد أن قاموا بأعمال منافية للقانون على متنها وفقا لما نقله موقع "فايس".

وقال الموقع أن مراهقين يبلغان من العمر 15 عامًا اكتشفا بطريقة مؤلمة أن وجهتهما النهائية في السيارة المستأجرة كان قسم الشرطة ذلك بعد أن زُعم أنهما كانا ثملين، وتدليا من نوافذ السيارة المتحركة، وأطلقا النار بمسدسات كريات هلامية مائية في الشارع.

وقال الموقع أنه عندما لاحظ كمبيوتر سيارة وايمو ذلك، شرعت السيارة ذاتية القيادة في تنفيذ ما وصفته بـ"العدالة"، وأوصلت المراهقين للشرطة.

ووفقًا لشرطة سان ماتيو، اتصل ممثل الشركة بجهات إنفاذ القانون أثناء سير الرحلة. ثم وُجهت السيارة ذاتية القيادة عن بُعد إلى موقف سيارات، حيث كان الضباط في انتظارهم. ولم يكن الأمر كما لو أن سيارة وايمو أغلقت الأبواب وحبست المراهقين في الداخل؛ إذ كان بإمكانهما المغادرة في أي وقت، لكنهما لم يفعلا ذلك، حتى تم إنزالهما في أسوأ مكان يمكن تخيله لإنزال ركاب خدمات النقل التشاركي: موقف سيارات مليء بالشرطة.

وتقول الشرطة إن المراهقين كانا يشربان الكحول ويتعاطيان كريات أوربيز الهلامية الناعمة. وقام الضباط بتفتيش السيارة بمساعدة وحدة الكلاب البوليسية قبل إلقاء القبض على المراهقين.

وقال موقع "فايس" أنه توجد كاميرات داخلية تُستخدم في الغالب لأمور مثل مساعدة الناس في العثور على أغراضهم المنسية، والمساعدة أثناء حالات الطوارئ، أو التحقق من حالة السيارة. ويبدو أنه يمكن استخدامها أيضاً للتجسس على بعض الأطفال المشاغبين.