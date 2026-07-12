لص يسرق سيارة لص آخر كان مشغولا بسرقة متجر

في مفارقة عجيبة، سُرقت سيارة رجل من أودنتون بينما كان منشغلاً، بسرقة متجر يقع على الجانب الآخر من الشارع.

ووفقا لمحطة "فوكس نيوز " استجابت الشرطة لبلاغ سرقة سيارة، ليرد بعدها بلاغ سرقة بعد دقائق فقط في متجر فيريزون المقابل على طريق بالتيمور ناشونال بايك.

وبدأ الضباط يربطون الخيوط بعد ملاحظة دماء على نافذة المتجر، بالإضافة إلى دماء على نظارة الرجل الذي أبلغ عن سرقة سيارته. وعندما طُلب منه إظهار يديه، وجد الضباط دماءً على يده وقميصه، فقاموا بتقييده.

ويُظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة لقطات للرجل وهو ينكر مرارًا وتكرارًا وجوده في متجر فيريزون، بينما تُظهر لقطات كاميرات المراقبة، قيامه بالسرقة. ويُسمع أحد الضباط يقول: "هذا جزاء ما فعل". قبل أن يضع المشتبه به في مؤخرة سيارة الشرطة.

ولاحقا تم التعرف على المشتبه به، وهو جيلين غودارد البالغ من العمر 29 عامًا، ووجهت إليه تهمة السطو والسرقة وإتلاف الممتلكات. أما سارق سيارة اللص فما زال غير معروف الهوية.