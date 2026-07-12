لماذا يمنع القانون الأرجنتيني تسمية المواليد باسم "ميسي" ؟!

رغم الشعبية الاستثنائية التي يحظى بها قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، يمنع القانون في الأرجنتين تسجيل "ميسي" كاسم أول للمواليد، التزامًا بتشريع وطني يحظر استخدام أسماء العائلات كأسماء شخصية.

ويستند هذا الحظر إلى قانون تسجيل الأحوال المدنية الصادر عام 1969، وتحديدا المادة (3.3)، التي تمنع إطلاق أسماء العائلات على المواليد، بهدف تجنب الالتباس في السجلات الرسمية والحد من المشكلات المرتبطة بالهوية والوثائق المدنية.

ورغم القيود القانونية، تمكن زوجان في مقاطعة ريو نيغرو عام 2014 من الحصول على استثناء نادر بعد معركة إدارية وقانونية، ليصبح ابنهما أول طفل يُسجل رسميًا باسم "ميسي".

وظهر اسمه في الوثائق الرسمية باسم "ميسي دافيد فاريلا"، فيما ورد في إحدى الوثائق باسم "دانييل فاريلا".

وقال والده، هيكتور فاريلا، إن اختياره لهذا الاسم جاء لتوجيه "رسالة مختلفة"، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يحملون بالفعل اسم "ليونيل"، لذلك أراد تكريم اللاعب بطريقة مختلفة.

وأثار هذا الاستثناء اهتمامًا إعلاميا واسعا، ما دفع سلطات مقاطعة سانتا في، مسقط رأس ليونيل ميسي، إلى رفض جميع الطلبات المماثلة لاحقًا. وأوضح المحامي سانتياغو ويليامز أن القانون موحد على مستوى الأرجنتين، إلا أن آليات تطبيقه قد تختلف بين المقاطعات.

ووفقًا لبيانات السجل الوطني للأشخاص حتى يونيو 2025، لا يزال عدد الأشخاص الذين يحملون اسم "ميسي" محدودا للغاية، إذ لا يتجاوز 11 شخصًا تقل أعمارهم عن 19 عامًا.

ويعد هذا الرقم ضئيلا مقارنة بدول أخرى تسمح باستخدام الاسم، حيث يوجد 205 أشخاص يحملون اسم "ميسي" في الولايات المتحدة، و265 في فرنسا، و363 في البرازيل، بينما تتصدر بيرو القائمة بأكثر من 3400 شخص يحملون الاسم ذاته.

وفي المقابل، اتجه كثير من الآباء في الأرجنتين إلى تكريم نجمهم الكروي عبر تسمية أبنائهم باسم "ليونيل"، وتشير بيانات السجل الوطني إلى أن أكثر من 100 ألف شخص يحملون هذا الاسم في البلاد، وُلد 87% منهم بعد بداية تألق ميسي مع برشلونة عام 2004.

وازداد الإقبال على الاسم بشكل ملحوظ بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، إذ سُجل خلال عام 2023 وحده 9505 أطفال باسم "ليونيل" و446 فتاة باسم "ليونيلا"، بما يعني أن طفلا واحدا من بين كل 47 مولودًا في الأرجنتين خلال ذلك العام حمل أحد الاسمين المرتبطين بقائد المنتخب الأرجنتيني.