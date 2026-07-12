كرة قدم المستنقعات.. معركة رياضية في الوحل

بعيداً عن الملاعب العشبية والمدرجات التقليدية، انطلقت منافسات بطولة العالم لكرة القدم في المستنقعات 2026 في بلدة هيرينسالمي الفنلندية، حيث يخوض اللاعبون مباريات استثنائية وسط الوحل والمياه، في واحدة من أكثر البطولات الرياضية غرابة في العالم. وشهدت مستنقعات «فوريسوو» منافسات حافلة بالتحدي، إذ تنافس اللاعبون وسط أرض موحلة تجعل الحركة والتمرير والتسديد أكثر صعوبة، فيما تحولت المباراة إلى اختبار حقيقي للتحمل واللياقة البدنية، وسط أجواء احتفالية جذبت المشاركين والجمهور من داخل فنلندا وخارجها.

تقام بطولة العالم لكرة القدم في المستنقعات سنوياً في فنلندا منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، وأصبحت حدثاً يستقطب مئات الفرق وآلاف المشاركين، حيث تمتزج المنافسة الرياضية بروح المغامرة والترفيه.

وتختلف قوانين اللعبة عن كرة القدم التقليدية، حيث تُقام المباريات على أرض مستنقعية طينية، ويضم كل فريق خمسة لاعبين إلى جانب حارس مرمى، بينما تؤدي طبيعة الملعب إلى إبطاء الحركة وتحويل كل تمريرة أو انطلاقة إلى تحدٍّ بدني كبير.

ورغم قسوة الظروف، يتعامل المشاركون مع البطولة باعتبارها تجربة رياضية واجتماعية فريدة، حيث تمتزج المنافسة بالمرح، فيما يرافق الحدث برنامج ترفيهي يضم عروضاً موسيقية وأنشطة متنوعة، ليصبح المهرجان إحدى أبرز الفعاليات الصيفية غير التقليدية في فنلندا.