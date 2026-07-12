تايلور سويفت دفعت 160 ألف دولار مقابل تصريح حفل زفافها

كشف رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أمس، أن المغنية تايلور سويفت دفعت 160 ألف دولار مقابل تصريح لإقامة حفل زفافها الضخم إلى نجم دوري كرة القدم الأميركية، ترافيس كيلسي، في ماديسون سكوير غاردن هذا الشهر.

وصرّح ممداني للصحافيين بأن نجمة البوب المليارديرة تكفلت بتغطية تكاليف الحفل الضخم الذي أقيم هذا الشهر، وشهد حضور كوكبة من النجوم، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت سويفت ستسدد للمدينة تكاليف العمل الإضافي الذي قامت به الشرطة على خلفية الحفل.

وقال المسؤول: «لقد سددت تايلور سويفت بالفعل كلفة التصريح التي تجاوزت 160 ألف دولار، وذلك لتغطية تكاليف الفعالية».

واجتذب حفل زفاف سويفت، الذي أقيم على مدار يومين في مانهاتن، مئات المشاهير، وشهد انتشاراً واسعاً لعناصر الشرطة الذين أغلقوا الشوارع المحيطة بالقاعة الضخمة.