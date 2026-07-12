مسافر كاد أن يطير في الجو بعد تحطم نافذة الطائرة

ذكر شهود عيان ومسؤولون، أمس، أن رجلاً كاد أن يُسحب خارج طائرة تابعة لشركة «رايان إير»، بعد أن تحطمت إحدى نوافذها في الجو خلال رحلة متجهة إلى ألمانيا، حيث قام ركاب آخرون بالإمساك به وسحبه مجدداً إلى داخل المقصورة.

وأفادت السلطات بأن الراكب، وهو سائح من صربيا كان على متن رحلة من سالونيك في اليونان إلى ميمينغن في ألمانيا، أُدخل إلى المستشفى لإصابته بحروق احتكاكية، لكن حالته الصحية جيدة بشكل عام.

وقالت راكبة كانت على متن الطائرة «معظمنا كان قد غفا وأغمض عينيه. وكان هناك صوت يشبه انفجار إطار».

وأضافت «أدركنا على الفور حدوث انخفاض في الضغط الجوي. تعالت الصرخات، ولوهلة ظننت أن شخصاً ما فتح باب الطوارئ عن طريق الخطأ».

وتابعت «تدلت أقنعة الأكسجين، وكانت هناك رائحة قوية. كان رأس وأكتاف أحد الركاب خارج النافذة، ولحسن الحظ، لم يكن قد فك حزام الأمان الخاص به».

وأشارت إلى أن ركاباً آخرين كانوا بالقرب من الرجل ساعدوا في سحبه وإعادته إلى الداخل.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع فوق أجواء مقدونيا الشمالية، وأن النافذة تحطمت بسبب قطعة حطام انفصلت عن أحد محركات الطائرة.

وفي بيان لها، قالت شركة «رايان إير» إن الرحلة «عادت إلى سالونيك بعد وقت قصير من الإقلاع، إثر انفصال نافذة مخصصة للركاب أثناء الطيران. هبطت الطائرة بشكل طبيعي، وعاد الركاب إلى مبنى المطار».