فنانون يرممون جدارية عملاقة لميسي في مسقط رأسه

شهد وسط ‌مدينة ​روساريو الأرجنتينية، مسقط رأس ليونيل ميسي، ترميم جدارية ضخمة له، تبلغ مساحتها 534 متراً مربعاً على جانب أحد ⁠المباني، ليكون افتتاحها في الوقت المناسب تماماً قبل مباراة الأرجنتين وسويسرا في دور الثمانية من كأس العالم ‌لكرة القدم، والتي يتصدر ميسي قائمة هدافيها حتى الآن.

وقالت مارلين ‌زورياجا، المسؤولة بالمشروع، إن ترميم ‌اللوحة الجدارية، التي رُسمت في ‌الأصل عام 2021، ‌استلزم 300 لتر من الطلاء.

وتعرض اللوحة، ​وعنوانها «من مجرة ‌أخرى ​ومن مدينتي»، الآن ثلاث نجوم ⁠على شارة قميص ميسي العملاقة، تمثل ألقاب الأرجنتين الثلاثة في كأس ​العالم، ⁠وكلمة «شكراً» ⁠بالإسبانية في الجزء العلوي. وقال ليساندرو أورتيغا، أحد الفنانين المشاركين في اللوحة: «أطلقنا ‌على الجدارية اسم (من مجرة أخرى)، لكنه في ​الواقع إنسان مثلنا، واجه الكثير من التحديات منذ طفولته، وولد بين طبقة العمال المتواضعة، وتجاوز كل ​ذلك».