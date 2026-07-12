الملك تشارلز يلتقي طفلي الأمير هاري للمرة الأولى منذ 2022

قال مصدر بالقصر ​الملكي في بريطانيا، أمس، إن الملك تشارلز ‌وزوجته ​الملكة كاميلا استضافا الأمير هاري، نجل الملك، وزوجته ميغان وطفليهما في مقر إقامة الملك في هايجروف غرب إنجلترا. وهذا أول لقاء يجمع الملك تشارلز بحفيديه آرتشي (سبع سنوات) وليليبت (خمس سنوات) منذ 2022.

ولا يذهب ⁠الأمير هاري إلى بريطانيا إلا مرة أو مرتين في السنة، منذ خلافه العلني والكبير مع كل من والده وأخيه الأكبر الأمير وليام. ووصف المصدر ‌اللقاء بأنه مناسبة عائلية خاصة، وقال إنه لن يتم نشر أي صور أو مقاطع فيديو أو ‌تفاصيل أخرى. وبدا أن هاري على خلاف مع ‌قصر بكنغهام بشأن الترتيبات الأمنية ومكان إقامته ‌قبل وصوله للمشاركة في ‌فعاليات خيرية تستمر خمسة أيام، وبشأن نتيجة قضية كبرى تتعلق بحماية ​الخصوصية رفعها ‌ضد صحف بريطانية. وكان تشارلز (77 ​عاماً) يتلقى العلاج من ⁠السرطان، ولم تتح له الفرصة إلا نادراً لرؤية حفيديه منذ ولادتهما. وقال هاري، العام الماضي، إنه يرغب ​في ⁠المصالحة مع ⁠عائلته لأنه «لا يعلم كم من الوقت بقي لوالده».